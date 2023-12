Juró Axel Kicillof y le mandó un mensaje a Milei: “Lo que falta no se consigue ni con motosierra ni ajuste”

Axel Kicillof juró este lunes por segunda vez como gobernador de la provincia de Buenos Aires, reconoció que fueron cuatro años difíciles, recordó la herencia que recibió en 2019, prometió “seguir gobernando para todos, sin distinción” y sobre todo dejó un mensaje para el presidente Javier Milei, al asegurar que lo que falta no se consigue con ajuste.

“Tomo esta reelección con emoción pero sin exitismo. Los bonaerenses evaluaron que lo que falta no se consigue ni con motosierra ni ajuste. Pero sobre todo dijeron que no sobran derechos, que no sobra Estado; al revés, hacen falta más derechos, hace falta más y mejor Estado”, dijo el mandatario tras jurar ante la Asamblea Legislativa.

En casi 35 minutos de discurso, Kicillof buscó posicionarse como el referente opositor nacional ya que en todo momento apuntó sus críticas a los dichos por Milei, quien tras asumir el domingo reafirmó que el “ajuste esta vez lo hará el Estado y no el sector privado”.

“Creo que las propuestas de la fuerza que ganó a nivel nacional no conducen a una mejor sociedad, ni una mejor economía, pero deseo que al Gobierno nacional le vaya bien porque pese a no compartir las propuestas, respetamos profundamente la voluntad popular de los argentinos”, dijo ante el aplauso de los legisladores del oficialismo, público presente y la atenta mirada de Cristina Fernández,que compartió el palco junto a la esposa de Kicillof.

“Le pido al Gobierno nacional patriotismo, la gente no votó venganza. La mayoría no votó la caída de los salarios o la destrucción de la industria”, dijo en otro trayecto siempre apuntando a los anuncios del día anterior del Presidente, quien el domingo afirmó que “no hay alternativa al shock y eso impacta negativamente sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, y la cantidad de pobres”.

Reparto de fondos

También el gobernador aprovechó para pedir más fondos y volvió a destacar que la Provincia es discriminada en relación con lo que produce y recibe. “La provincia de Buenos Aires es la que tiene el Estado más pequeño en relación a su tamaño, tanto en términos de trabajadores como de gastos. Tenemos necesidades de todo tipo. ¿Cuál es la idea? ¿Ahogar a la provincia, sacándole los recursos que recibe?”, alertó.

A lo largo de su alocución, el mandatario provincial mantuvo una posición equidistante, entre respetar la legitimidad del triunfo que obtuvo Milei en las urnas, pero remarcando lo que los separa. “La vida no es un mercado, la patria no se vende”, señaló.

“Sin federalismo no hay patria. Así como otras ideas fueron rectificadas, esperamos que otras en materia de distribución de recursos sean revisadas. No queremos que la provincia de Buenos Aires reciba el proporcional de lo que recibe, somos una provincia solidaria. Pero no queremos quedarnos sin los recursos que nos corresponden”, agregó.

Autocrítica

En el inicio de su discurso, en tanto, hizo una primera evaluación de la derrota electoral que sufrió el peronismo y desarrolló una autocrítica. “Creo que faltó rebeldía, justicia social, distribución de la riqueza, igualdad”, dijo.

“En 2019 se ganó para resolver lo que había dejado Macri. Pero los ingresos no se recuperaron. Aún en situaciones desfavorables como la pandemia, sin dudas no pudimos dar respuestas como fuerza política a estas necesidades. Eso sin dudas es la causa del resultado electoral”, agregó.

Luego, sentó posición sobre la relación que tendrá con el gobierno de Milei. Reiteró la legitimidad que obtuvo La Libertad Avanza en las urnas, pero reivindicó las diferencias de pensamiento entre ambas fuerzas políticas. “La sociedad eligió un nuevo Presidente cuyas ideas no compartimos. Pero el pueblo y sólo el pueblo gobierna. Corresponde respetar la esperanza”, afirmó.

“Las ideas del nuevo gobierno están en las antípodas de lo que pensamos, pero respetamos profundamente la voluntad popular de los argentinos. Pedimos también que se respete la voluntad de la mayoría de los bonaerenses”, agregó.

La ceremonia comenzó pasadas las 18 en la Legislatura bonaerense y cuenta con la presencia de la ex vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, quien recibió por parte de Kicillof un saludo especial en el inicio de su mensaje.

Cabe destacar que la jura de sus ministros está programada para dos días después. El miércoles 13 de diciembre, a las 10 de la mañana, el gobernador dejará posesionado a su Gabinete.

Kicillof ganó las elecciones generales del 22 de octubre, obteniendo un 45% de los votos. En esa contienda electoral se impuso sobre Néstor Grindetti (Juntos por el Cambio) que alcanzó un 26.59%, Carolina Piparo (La Libertad Avanza), que llegó al 24,62% y Rubén “Pollo” Sobrero (Frente de Izquierda) que cosechó un 3,89%. (DIB)