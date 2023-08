En un Comité radical a puro festejo, y con el triunfo electoral de su lista consolidado, anoche el ahora candidato a intendente por Juntos, Francisco Recoulat, resaltó y agradeció el acompañamiento y el respaldo recibido, y además habló de “enormes desafíos” por delante.

En primer lugar, analizando los resultados de las PASO de ayer en general, dijo: “Sabemos que hay una cuestión nacional muy difícil, que hay una parte de la sociedad que se encuentra apática de la política, pero creo que el camino es con más democracia, con más participación, yendo a votar y eligiendo a quién quieren que los represente, tanto en el orden nacional, provincial y local”.

Unidad

Respecto a Adriana Velázquez, su competidora directa en la interna que ganó, Recoulat dijo: “Nos conocimos trabajando juntos en 2017, ingresamos los dos por primera vez al Concejo Deliberante, trabajamos juntos los cuatro años, dimos las discusiones internas que teníamos que dar, pero nunca mostramos fisuras, siempre a la hora de votar estuvimos trabajando como un bloque, y siempre rescato el compromiso y el trabajo con que ella se sumó. Cuestiones nacionales y provinciales de internas nos llevaron a que en el 2021 tuviéramos una PASO y hoy también, pero podemos estar tranquilos porque ni en el 2021 ni en 2023 hubo un solo agravio o desprestigio, y ni siquiera una sola falsa promesa de ninguno de los dos; los dos hicimos una campaña concreta, con respeto, trabajando en conjunto, como lo hacemos también en el bloque de concejales, donde el PRO tiene su representante con Alejandro Casola, que ejerce de muy buena manera”.

Y tras remarcar un mensaje de unidad, el candidato señaló que “Juntos por el Cambio tiene enormes desafíos”. “Empieza una nueva etapa. Juntos por el Cambio tiene que atravesar estas PASO y salir al día siguiente a trabajar en conjunto porque hay muchas cosas en juego. Está en juego el destino de nuestro país, está en juego el destino de nuestra provincia. Hay muchas cosas que es necesario cambiar”, aseguró.

Por otro lado, destacó: “Tenemos el enorme desafío de que Juntos por el Cambio siga gobernando Trenque Lauquen; tenemos el enorme desafío de que muchos ciudadanos que no se acercaron a votar, se acerquen y elijan; tenemos el enorme desafío de que algunos ciudadanos que eligieron votar en blanco sepan que acá tenemos una propuesta coherente, responsable, que estamos dispuestos a trabajar por todos los trenquelauquenses en los próximos años, que acá hay un equipo sólido que se conformó a lo largo del tiempo, que esto no es improvisación, que esto no es una lista armada en la última semana”.