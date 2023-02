Junto a Macri, Vidal se mete en la pelea del PRO y se muestra presidenciable

Mientras el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich tensan la disputa interna del PRO, la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, refuerza su intención de ser candidata a presidenta y para ello se mostró en sus nuevas oficinas junto al ex presidente Mauricio Macri.

Con el objetivo de comenzar a instalarse en la pelea, Vidal inauguró este miércoles su comando de campaña con miras a las próximas elecciones, y contó, nada menos, con el guiño de Macri.

“Gracias Mauricio por acompañarnos hoy y por tu confianza de siempre. Este equipo trabaja todos los días por los que no bajan los brazos, por los que no se conforman, por los que no se resignan a vivir con miedo, y por los que creen que con esfuerzo y trabajo, podemos ser mejores”, dijo Vidal a través de sus redes sociales.

Durante la recorrida, Vidal y Macri conversaron con el equipo de trabajo de la diputada nacional sobre “los distintos problemas sociales y económicos que atraviesa el país” y repasaron las principales medidas en las que trabaja la legisladora y sus asesores vinculadas al “trabajo, la educación, economía y seguridad”.

Según se informó, el comando de campaña de Vidal cuenta con oficinas (que le prestó el legislador bonaerense Sergio Siciliano), salas de reuniones y un centro de cómputos, desde donde trabajarán sus asesores y equipos técnicos nacionales en los diversos ejes de campaña que prepara la diputada.

Vidal, que en lo que va del año estuvo de recorrida proselitista en La Pampa, Córdoba y ciudades de la Costa Atlántica, es la tercera dirigente del PRO que confirmó sus aspiraciones de arribar a la Presidencia en los próximos comicios. Sin embargo, desde algunos sectores del larretismo y del espacio de Bullrich dudan de sus aspiraciones y especulan que busca acumular capital político para negociar con alguno de ellos antes del cierre de listas.

La foto de Vidal con Macri se conoce horas antes de que Rodríguez Larreta confirme su precandidatura a la Presidencia a través de un video que se publicará en sus redes sociales, en el que intentará mostrar un “fuerte respaldo federal”. (DIB)