Junta de avales y el armado electoral

El referente del Frente Renovador de Trenque Lauquen Jorge Jordán habló sobre la campaña de junta de avales que ese espacio político está llevando a cabo. Sostuvo que el objetivo es que el FR sea una de las fuerzas que participen en las elecciones dentro del Frente de Todos y aseguró que se trabaja por la unidad del espacio.

“La idea es tener los 200 avales que le permitan al FR participar de las elecciones. Estamos muy agradecidos a todos los vecinos que ya se han acercado a firmar. Hay mucha gente que no conocíamos que nos acompañó con su aval”, señaló.

Respecto al armado de listas Jordán señaló que “todavía no hay nada definido porque habitualmente se espera cómo se ordena el espacio tanto a nivel nacional como provincial y recién ahí se discute el armado local”. Sin embargo reiteró que el espacio que encabeza “trabaja para la unidad de todos los sectores del FdT con el objetivo de que el peronismo local tenga el mejor candidato y la mejor propuesta para conducir los destinos de Trenque Lauquen”.

Por otra parte el ex concejal no descartó la posibilidad de ser precandidato a intendente, aunque aclaró que no se trata de una decisión personal. “Si el espacio considera que así debe ser, se analizará, pero lo importante es trabajar en un proyecto que represente a todos los sectores del FdT y pueda también convocar a los independientes que se quieran sumar”, dijo.

Por ultimo Jordán señaló que “faltan muy pocos avales para llegar al objetivo que son 200”. Y destacó que siguen recepcionando a aquellos que quieran sumarse en calle Pellegrini 210, aclarando que “los avales no son afiliaciones al espacio ni tampoco un condicionante a votar al FR”.