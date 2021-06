Junio, el mes más oscuro

Así es junio. Para quien escribe, se trata del mes más cruento del año en lo que respecta a las bajas temperaturas porque es durante este tiempo en el que las heladas más intensas del año comienzan a desarrollarse.

Por otro lado, también durante este tiempo, tienen lugar los días más cortos. Alrededor de las 18 ya casi no hay luz y la noche comienza a apoderarse del día. Pero julio ya no es tan duro. En primer lugar, porque las personas ya están aclimatadas a la temperatura típica invernal y, a mediados de este mes, se nota que los días comienzan a estirarse de a poquito, situación que indica que la primavera, muy tímidamente, empieza a asomarse. En fin, nada nuevo se dijo en las anteriores líneas. No obstante, como ya se ha expresado en otros momentos, cada mes y cada estación tiene su encanto. Sólo hay que tomarse el trabajo de descubrirlo.