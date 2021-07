Julio Collado anunció su precandidatura a concejal: “Ahora estoy dispuesto”

El Dr. Julio Collado confirmó ayer a La Opinión que será precandidato a concejal por el Frente de Todos en las próximas elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) las cuales se desarrollarán el 12 de septiembre. En tanto, los comicios generales tendrán lugar el 14 de noviembre.

El dirigente, quien ya tuvo su paso por el Honorable Concejo Deliberante durante el periodo 2009-2013 acompañando desde su banca la gestión del ex intendente Jorge Barracchia, afirmó que “es necesario ofrecer propuestas superadoras al actual oficialismo” y recordó que, desde hace más de un año, viene pregonando por la unidad del sector peronista de Trenque Lauquen y el Frente de Todos. “Coincido con la necesidad de primero intentar una unidad”, afirmó en este sentido.

Collado comentó: “En la última campaña de 2019 participé coordinando los equipos que prepararon las propuestas para la candidatura de Martín Sotullo. Se impuso el oficialismo por una buena diferencia, pero construimos un piso de 12000 votos, caudal electoral que debemos preservar y aumentar”.

Unidad

Asimismo, el dirigente expresó que “para eso es necesario ofrecer propuestas superadoras al actual oficialismo del Juntos por el Cambio”. “Vengo pregonando desde hace más de un año la necesidad de construir unidad en diversidad para el peronismo local y el Frente de Todos. Un sector amplio de militantes y agrupaciones me respaldan para la precandidatura” remarcó.

El dirigente recordó: “Solamente ocupé un cargo público, que fueron los cuatro años de concejal acompañando a Jorge Barracchia. En oportunidades anteriores tuve ofrecimientos que no pude aceptar. Ahora estoy dispuesto”. “Coincido con la necesidad de primero intentar una unidad. Es la obligación que tenemos, por las circunstancias que atravesamos y para lograr acuerdos sobre proyectos y candidatos”, dijo antes de culminar señalando: “Si eso no es posible, vamos a presentar nuestra propuesta en las PASO, que sigue siendo un modo legítimo y democrático para resolver seleccionar candidatos. Con la única que no he tenido conversaciones es con Mónica (Estévez)”.

Cabe recordar que el próximo 24 de julio será el fin del plazo para la presentación de listas de precandidatos ante las juntas electorales partidarias. n