Jugadores locales en Medio Oriente

El martes continuó la IFZA Gold Cup, el certamen de polo de mayor relevancia en la región de Medio Oriente, con la última fecha de la Zona B. El mismo cuenta con la participación de 8 conjuntos de hasta 18 goles de handicap y se desarrolla en el magnífico Al Habtoor Polo Resort & Club.

Gonzalo Deltour está presente en el cuarteto de Abu Dhabi y Simón Prado lo hace en Zedan Polo. Hoy se juegan dos duelos de cuartos de final.

Los partidos

En el primer turno, Abu Dhabi se impuso a Zedan y se quedó con la punta del grupo, mientras que, a continuación, Dubai Wolves by CAFU venció a UAE Polo y se ubicó como segundo del grupo; por su parte, el conjunto de la Sheikha Maitha finalizó en la tercera posición. De esta forma, Abu Dhabi clasificó directo a semifinales; por su parte, Dubai Wolves by CAFU y UAE Polo accedieron a los cuartos de final, instancia en la que enfrentarán a Habtoor y Bangash, respectivamente, en la jornada de hoy.

Con respecto a los resultados finales, Abu Dhabi le ganó por 8 a 6 a Zedan Polo. Abu Dhabi contó con Faris Al Yabhouni 0 (2 goles), Bautista Beguerie 4 (2), Alfredo Cappella Barabucci 8, Gonzalo Deltour 6 (4); y Zedan Polo con Amr Zedan 0 (1 gol), Manuel Plaza 6 (2), Jerónimo Del Carril 7 (1) y Simón Prado 5 (2).

Mientras que el otro duelo fue más claro, ya que Dubai Wolves by CAFU venció por 12 a 4 a UAE Polo

En el ganador jugaron Habtoor Al Habtoor 1 (6 goles), Kian Hall 3 (1), Tommy Beresford 6 y Alejandro Muzzio 8 (5). Y en UAE Polo, HH Sheikha Maitha 0 (1 gol), Lukin Monteverde 3 (3), Tomas Panelo 7 y Guillermo Willington 7.

Para hoy, en cuartos de final, Habtoor Polo vs Dubai Wolves by CAFU; y UAE Polo vs Bangash.

