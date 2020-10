Judiciales rechazaron nueva oferta del Gobierno y pararán la semana que viene

Los trabajadores judiciales y el Gobierno no llegaron a un acuerdo salarial y el gremio convocó a asambleas para definir un paro la semana que viene, en caso de no retomar las conversaciones.

En la reunión paritaria de esta tarde, el Gobierno ofreció a los trabajadores de la Justicia un incremento del 14% en tres cuotas: 10% en septiembre, 2% en octubre y 2% en noviembre. Si bien la propuesta es similar a la aceptada por los gremios estatales la semana pasada, desde la Asociación Judicial bonaerense (AJB) la consideraron “insuficiente”, e indicaron que “se asienta sobre una base inferior de aumento previo”. En ese sentido, aseguran que solo recibieron un 9% de incremento en lo que va del año, contra un 15% de los empleados de la administración central.

El secretario general de la AJB, Pablo Abramovich, dijo a DIB que “el Gobierno hizo unos pequeños retoques a la oferta de la semana pasada, pero para nosotros sigue siendo insuficiente: por un lado porque sigue estando por debajo de la inflación claramente, y porque representa aumentos menores a los que acordaron con otros sectores del Estado”.

Abramovich aseguró que con la última propuesta oficial “llegamos con una aumento a septiembre del 19%, 3 puntos por debajo de la inflación y 4 por debajo de los docentes, que además es un sector que había recibido aumento en junio y no tuvo pérdida en 2019 porque acordaron una cláusula gatillo, con lo cual venimos reclamando un tratamiento equilibrado respecto de otros sectores del Estado”.

En este escenario, el gremio convocó a asambleas para este miércoles y jueves, en el que se pondrá a consideración la realización de un nuevo paro la próxima semana, que quedará supeditado a una nueva convocatoria del Gobierno antes del próximo viernes.

“La AJB no va a firmar un acuerdo que implique que volvamos a perder salario. Estamos impulsando la realización de medidas en caso de que en estos días no podamos retomar las conversaciones para que el conflicto no escale, pero esa es una responsabilidad del Gobierno”, cerró. (DIB)