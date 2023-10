Juan Martín Nero y un nuevo título con La Dolfina

Juan Martín Nero consiguió un nuevo título para su rico historial junto a La Dolfina ganando el Abierto de Hurlingham y consolidando un cuarteto que quiere ser protagonista en el Abierto Argentino de Polo.

“La Dolfina sigue de fiesta y ya empezó a calibrar la mira. Le había costado la semifinal del Abierto de Hurlingham frente a Ellerstina, pero ya en la final, en la cancha 1 de la entidad organizadora, empezó a parecerse a la formación compacta y arrolladora que es: el mejor equipo del polo argentino”, describió la crónica oficial de La Nación.

Desde este sábado, Adolfo Cambiaso –¿cuándo no? – se sumó a la cima de máximos ganadores del tradicional certamen. Una final inédita de la Triple Corona que enfrentó a La Hache, la novel alineación que ya mostró su potencial con la victoria lograda en las semifinales frente a La Natividad. Pero La Dolfina no le dio oportunidades. Firme desde el comienzo, con algunas pausas intermedias, y con capacidad de remate cuando el rival amenazó con ponerlo en aprietos, selló el 18-13 para obtener por 12a vez el torneo. Una competencia que, en esta oportunidad, a diferencia de lo tradicional, abrió la temporada de alto handicap.

Los de Cañuelas, multicampeones y defensores del título, venían de triunfar por 11-7 en una de las semifinales ante Ellerstina. La Hache de dar el mayor impacto de su joven historial al derrotar 19-16 a La Natividad. Para La Dolfina, fue el tercer éxito consecutivo de Triple Corona, ya que venía de ser campeón en este mismo certamen y en el Abierto de Palermo.

El partido

¿Cómo fue la final? La Dolfina resultó una aplanadora en el comienzo y se puso 6-0. Juego práctico y rápido, buenas combinaciones y capacidad de definición. Sin contemplaciones. La Hache necesitó de 13 minutos para poder descontar y celebrar el gol de Hilario Ulloa. Durante el tercer chukker, con La Dolfina 7-1, el juego se detuvo para la atención médica de Juanma Nero (se llevó puesto un mimbre y su yegua le pegó un cabezazo), quien se reincorporó luego de unos cinco minutos y disfrutó de un golazo de Adolfito para el 8-1. Nada parecía frenar a los de Cañuelas, que seguían buscando goles y más goles como si los que estuviesen en desventaja fuesen ellos. Y con máxima concentración. A La Hache le costaba mucho tomar las marcas y en rigor, no las encontraba.

Estando 9-1 abajo luego del tercer parcial, y tras fallar Francisco Elizalde varias ejecuciones, Guillermo Caset tomó la posta y acortó para 9-2. Él mismo estableció el tercero de su equipo con una buena definición sobre los mimbres. David Stirling cortó el envión, con un gran gol a distancia que fue celebrado por el público. Similar reacción de las gradas hubo con un contraataque y gran definición de Caset para 10-4 y cierre del cuarto chukker. Primera mitad en la que La Hache seguramente se vio sorprendido por la diferencia de juego y en los números. Sobre todo, considerando lo que había sido su partido ante La Natividad (uno de los candidatos fuertes de 2023 con su nuevo Dream Team), al que dominó de principio a fin. Acá, estaba desbordado. Recién en ese cuarto parcial pudo controlar el vendaval.

La definición

Tras el descanso largo, un golazo de “Pelón” Stirling, otro tanto de gran factura de Nero, volvieron a poner a La Dolfina en una posición dominante, tanto en el juego como en el marcador. La Hache peleó en la desventaja y tuvo premio recortando distancias para irse 16-11 del sexto chukker, con un gran gol desde lejos de Hilario Ulloa. Hubo algunas desinteligencias en La Dolfina y hasta ciertos encontronazos verbales de los Cambiaso por jugadas desacertadas. Pero lo resolvieron en la cancha de la mejor manera: ajustando los detalles, recuperando la posesión y el control del juego y con goles.