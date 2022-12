Juan Martín Nero va por un nuevo título

“Tras las dos definiciones de zona con dispar suerte para los trenquelauquenses, Juan Martín Nero jugará su decimoquinta final en el Argentino Abierto de Polo”, escribe para La Opinión el especialista Jorge Andrades.

El local llega a esa instancia tras derrotar con su equipo a Ellerstina por 15 a 14 en chukker suplementario en el partido decisivo de la Zona B, disputado el pasado domingo en la cancha número 1 de “La Catedral”.

Así, después de un olvidable 2021 en el que no pudo acceder al partido decisivo con la formación de Murus Sanctus, el mejor back de la historia del polo, según la opinión de entendidos, ahora recupera el sitio que lo tuvo como protagonista con el impresionante récord de catorce de las dieciocho veces que jugó el torneo. Sin embargo, en la actual edición, “Juanma” lo hace volviendo al team con el que obtuvo el título nueve veces, La Dolfina, junto a David “Pelon” Stirling, “Poroto” Cambiaso y Adolfo Cambiaso.

El rival de La Dolfina en la definición del campeonato más importante del mundo, que se disputará mañana, será La Natividad, el cuarteto de los hermanos “Jeta” y “Barto” Castagnola junto a “Polito” Pieres y el sudafricano Ignatius Du Plessis.

Estos clubes repiten la final de la edición del año pasado, oportunidad en la que los “verdes” de Cañuelas derrotaron a La Dolfina. Sin embargo, en ese entonces, el perdedor tenía distinta alineación a la actual, ya que “Poroto” Cambiaso y Nero reemplazaron a Diego Cavanagh y Francisco Elizalde.

De ganar, el trenquelauquense se convertirá en uno de los jugadores con más títulos en Palermo, quedando sólo a uno del legendario Alfredo Harriott (13), a cinco de Alberto Pedro Heguy (17), a seis de Adolfo Cambiaso (18), siete de Horacio Heguy (19) y ocho del gran Juan Carlos Harriott (20).

Derrota de Zubía

Por su parte, otro jugador local, Juan Martín Zubía, cayó ante La Natividad con su equipo, La Irenita Grand Champions, por igual resultado (15 a 14) en el partido definitorio de la Zona A.

El encuentro fue intensamente disputado, y los de Zubía, liderados inteligentemente por Pablo Mac Donough, a quien se sumó un gran trabajo de Francisco Elizalde y el talento en las conversiones de Juan Brito, tuvieron el mérito de recomponerse luego de ir perdiendo por tres goles en el sexto chukker, logrando un empate transitorio en 13 en el penúltimo período. Sin embargo, apariciones memorables de “Jeta” Castagnola, el top scorer del match con 11 goles, le dieron a los de Cañuelas la posibilidad de acceder a la definición.

La culminación de la temporada argentina de polo seguramente traerá muchos cambios en los equipos. Al respecto, consultados Zubía y Mac Donough sobre la continuidad de La Irenita Grand Champions, la respuesta no dijo mucho. Un “aún no hemos hablado del tema” no aclara el panorama del semifinalista.