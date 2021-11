Juan Martín Nero juega la final de Hurlingham

El 128° Abierto RUS del Hurlingham Club, en el que está en juego la tradicional Ayrshire Cup, llega a su cierre en esta Triple Corona del Polo Argentino con la gran final programa para mañana en la cancha 1 que contará con la presencia del trenquelauquense Juan Martín Nero en el equipo RS Murus Sanctus.

Entre sábado y domingo pasados se jugaron los encuentros clave de cada una de las zonas. El cuarteto de Nero, invicto durante todo el certamen, ganó su último partido el sábado en tanto que la Natividad, metió uno de los batacazos, venciendo al equipo de Adolfo Cambiaso, y así en la jornada del domingo, logró la tan ansiada clasificación a la final.

RS Murus Sanctus, conjunto que por primera vez en la temporada jugó con el equipo completo, ya que Pablo Mac Donough fue de la partida tras recuperarse de un desgarro, venció ajustadamente por 13 a 12 a Ellerstina Johor, que contó con la vuelta de Hilario Ulloa y el ingreso de Alfredo Cappella Barabucci, para suplantar a Nicolás Pieres.

De esta manera se adjudicó la Zona A del torneo y no sólo accedió a la gran final del sábado, sino que le cortó a su rival la posibilidad de defender el título y también de lograr la Triple Corona 2021, que en esta temporada no tendrá dueño. Pues Ellerstina venía de ganar el Abierto de Tortugas.

Elevando el nivel

Al equipo titular de RS Murus Sanctus le costó varios chukkers encontrar su mejor nivel, pero cuando lo hicieron, sobretodo en la segunda mitad, dejaron en claro que en Palermo serán serios candidatos al título.

Ellerstina había logrado en dos oportunidades sacar la necesaria ventaja de 2 goles, y de hecho cerró la primera mitad 8-6 arriba, pero en el descanso largo, el conjunto de la francesa Corine Ricard salió decidido a ser finalista, ganó el quinto parcial por 4-0 y encaminó la victoria que lo depositó en la final. El “Sapo” Caset, goleador del partido con 8, fue la gran figura del duelo; mientras que, por el lado de la Zeta, los 7 de Facundo Pieres, goleador del torneo con 26, esta vez no alcanzaron. Además, hubo un gol de Juan Martín Nero.

RS Murus Sanctus formó con: Facundo Sola 9, Guillermo Caset (h) 10, Pablo Mac Donough 10 y Juan M. Nero 10.

Ellerstina Johor lo hizo con: Facundo Pieres 10, Hilario Ulloa 10, Gonzalo Pieres (h) 9 y Alfredo Cappella Barabucci 8.

La Natividad

El otro finalista de Hurlingham es La Natividad. El cuarteto, con “Barto” y “Jeta” Castagnola, venció al conjunto de su tío Adolfito, La Dolfina Saudi, por 13 a 10 el pasado domingo y de esta manera no sólo se quedó con el duelo familiar sino que se aseguró un lugar en el partido decisivo del 128° Abierto RUS de Hurlingham.

Será la primera vez desde la final de Hurlingham 2008 que una definición de Triple Corona no será protagonizada ni por La Dolfina ni por Ellerstina. En aquella oportunidad, La Aguada de los hermanos Javier, Eduardo (h), Miguel e Ignacio Novillo Astrada venció a Pilará (Agustín Merlos, Santiago Chavanne, Sebastián Merlos y Marcos Heguy) y fue campeón del torneo. Tuvieron que pasar 13 años y 38 finales para que en un partido decisivo de la Triple Corona no participen el conjunto de Adolfo Cambiaso (h) ni el de la familia Pieres, se informó desde la Asociación Argentina de Polo.

El conjunto verdiblanco jugó un partidazo, con cuatro polistas mentalizados desde el throw-in inicial en hacer historia y lograr el pase a la final del torneo. Los hermanos Castagnola –de 18 y 20 años–, pero que parece tienen una experiencia de 15 temporadas en el Alto Handicap; “Polito” Pieres como en sus mejores épocas; y el sólido back sudafricano Nachi Du Plessis, dieron el gran golpe ante La Dolfina, que no estuvo en el nivel acostumbrado y deberá mejorar para lograr su 10° Palermo en forma consecutiva.

La Natividad formó con Camilo Castagnola 9, Pablo Pieres 9, Bartolomé Castagnola (h) 9 e Ignatius du Plessis 9.

La Dolfina Saudi tuvo a: Adolfo Cambiaso (h) 10, Francisco Elizalde 9, David Stirling (h) 10 y Diego Cavanagh 9.