Juan M. Zubía juega la final del Thai Polo

En la jornada del martes se disputó en las canchas que el club organizador posee en San Isidro, la tercera y última jornada de clasificación de la 56º edición del Abierto del Jockey Club por la Copa Thai Polo, que en esta oportunidad es protagonizada por seis importantes formaciones de entre 30 y 34 goles de valorización, entre los que se destacan 7 de los 8 jugadores que ostentan los 10 goles de hándicap en nuestro país, como lo son Adolfo Cambiaso (h), Guillermo Caset (h), Pablo Mac Donough, Juan Martín Nero, Facundo y Nicolás Pieres e Hilario Ulloa.

En primer turno, en la cancha 2, La H venció con autoridad a BP Polo, equipo que no contó con Facundo Sola ni Joevy Beh, por 10-7 y de esta manera accedió a la final, tras un excelente encuentro de Hilario Ulloa, autor de 6 tantos.

A continuación, en la cancha N° 1, La Dolfina dio vuelta un marcador adverso logrando un parcial de 7-2 en los últimos dos períodos, para vencer a Ellerstina Pilot por 13-9. Los 5 goles consecutivos del conjunto de Cañuelas, tres de ellos de “Lukin” Monteverde, no sólo le imposibilitaron a la Zeta llegar a la final, sino que lo relegaron al tercer puesto del grupo. Finalmente, y por diferencia de gol, La Ensenada (+1) fue quien obtuvo la clasificación al partido decisivo.

Las finales

De esta manera, las finales quedaron conformadas de la siguiente manera. Para hoy, por la Copa Tromen, a las 13 horas, Ellerstina Pilot vs. BP Polo; y por la Copa Backhander, desde las 15 horas, La Irenita vs. La Dolfina. El sábado, la gran final por el 56° Abierto del JC, desde las 15 horas, La H vs. La Ensenada.

Todos los partidos del torneo son transmitidos en vivo, vía streaming, por Pololine.TV.

En cuanto a los equipos, La H tiene a: Salvador Ulloa, Carlos María Ulloa, Gonzalo Pieres (h), e Hilario Ulloa. Total: 32. BP Polo: Camilo Castagnola, Gonzalo Ferrari, Francisco Elizalde y Adolfo Cambiaso (h). Total 33. La Dolfina: Lucas Monteverde (n), Adolfo Cambiaso (n), Alejo Taranco y Diego Cavanagh. Total: 30. Ellerstina Pilot: Facundo Pieres, Mackenzie Weisz, Matías Torres Zavaleta y Nicolás Pieres. Total: 32. La Ensenada: Juan Britos (h), Alfredo Bigatti, Juan M. Zubía y Bartolomé Castagnola (h). Total: 34. Y La Irenita: Matías Mac Donough (h), Guillermo Caset (h), Pablo Mac Donough y Juan Martín Nero. Total: 33.