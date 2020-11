Juan Borrazás pidió que la Provincia ponga en debate la autonomía municipal

El concejal Juan Borrazas de JXC instó a que la Provincia debata la autonomía de los municipios y consideró que es un tema atrasado que debe instalarse de una vez. En tal sentido, presentaron en el Concejo Deliberante un proyecto de comunicación pidiéndole a la Legislatura que trate ese tema.

Entrevistada por Oeste BA Radio de Radio Omega dijo: “La provincia tiene todas las condiciones para que los municipios puedan progresar, esto tiene como base la constitución nacional. El proyecto tiene como objeto la reforma parcial de la constitución provincial para la puesta en marcha del régimen municipal”.

Destacó que la iniciativa busca modificaciones en el orden institucional, político, financiero y económico.

“Para la posibilidad de dictar su carta orgánica; la elección de sus autoridades, libertad de establecer su calendario electoral; libertad de elección en el manejo de fondos, creación de tributos; capacidad de gerenciar el gasto público además de perseguir el cobro de tributos, entre otros temas” dijo el edil del oficialismo.

“Hacemos esta comunicación para que se dé orden prioritario a este proyecto. Hay que destacar que el proyecto es muy completo es una bandera histórica del radicalismo, días pasados hablábamos que Alem hablaba del federalismo de los municipios, son las mismas luchas a través de los años”.

En el final, sostuvo: “Creemos que la provincia puede avanzar, que se puede dar un gran paso y queremos que se trate a la brevedad. Esto no es fácil de desarrollarlo pero si es momento de comenzar a hacerlo, hay realidades muy distintas en la provincia, no es lo mismo Pellegrini que La Matanza, eso lo vemos cada vez que nos reunimos con correligionarios de toda la provincia entonces hay un debate postergado que tenemos que comenzar a dar”.

Mónica Estévez: “Hay casi 500 personas aisladas, tenemos que apelar a la responsabilidad”

La concejal Mónica Estévez del Frente de Todos, es una de las personalidades de la comunidad que en las últimas horas salió también a transmitir mensajes en las redes sociales en búsqueda de generar conciencia en la comunidad.

“En la última reunión del comité de crisis evaluamos esto que ocurrió cierto relajamiento en la comunidad producto del hartazgo y el cansancio. La situación económica y de los comercios dio sensación de cierta libertad y entonces estamos debatiendo cómo profundizamos el mensaje para que la comunidad pueda entender que hasta que no llegue la vacuna lo único que queda es seguir cuidándonos no hay otro método más que el distanciamiento social, el cuidado”, sostuvo.

“No son solo los jóvenes –aclaró- hoy esto se percibe en todos los niveles, estamos pidiendo a la comunidad podemos trabajar, lo podemos hacer con cuidado. Se ve mucha gente a la noche y hay que volver a retirar el mensaje”.

“Hay casi 500 personas aisladas y un alto crecimiento de casos, y esto generó que se suspendan las clases, era uno de los grandes temas que queríamos que se pudiera abrir y tuvimos que cerrarlo rápidamente, entonces cuando no cumplimos las normas perjudicamos a los demás”.

“Con nuestro comportamiento ponemos en riesgo a los demás, sobre todo a los adultos mayores. Hay lugares que cumplen y otros que no. Creo que tenemos que ir por la positiva, se lo dije al intendente porque hay mucho cansancio, a la gente la prohibición ya lo hace sentir peor, digamos qué podemos hacer y lo hacemos de la mejor manera, no tenemos personal para cubrir todo el distrito, tenemos 16 agentes de tránsito ¿podemos controlar a 50 mil habitantes? La cuestión pasa por la responsabilidad y cuidarnos nadie piensa que le puede pasar pero le puede pasar a todos”.