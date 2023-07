Joven trenquelauquense, orgullo nacional

Escribe: Jorge Hapanowicz. Periodista.

Manuel López, “Manolo” para todo el mundo, es un trenquelauquense con miles de kilómetros ya recorridos en su oficio y ha sido nombrado, este año, para jurar en la raza Angus, en el marco de la 135° Exposición Rural de Palermo.

Se trata de dos situaciones de muchísima relevancia, porque jurar la raza Angus, que es la más importante del país, y en la Expo de Palermo, que es una de las exposiciones más importantes del mundo, para este joven es “como tocar el cielo con las manos”, según dice un refrán. Pero dejemos que sea él quien exprese todo esto.

Desde chico

“Efectivamente, como bien lo dijiste, es eso lo que me va a tocar vivir dentro de pocos días en la Rural de Palermo. Detrás de todo esto hay toda una historia muy larga, hay una pasión de la ganadería en general, y se constituye en un premio, para mí, a todo eso; es algo muy emocionante y estoy tratando de prepararme de la mejor manera para poder cumplir con los objetivos y quedar satisfecho no sólo yo sino para todos aquellos que pensaron en mí para desarrollar ese trabajo”, señaló.

Por otro lado, el joven sostuvo: “En síntesis, es un premio muy importante. Y para llegar a esto, como en todas las cosas de la vida, arranqué de muy chico: primero a ocuparme de que los animales estén bien cuidados, bañarlos, peinarlos, preparar sus camas, darles de comer, etc.”.

A esto añadió un resumen de su camino. “En las exposiciones que me tocó trabajar; siempre desde chico sabía lo que quería y por eso desarrollé y me ocupé de ir creciendo en este oficio, fui aprendiendo día a día, desarrollando muchas actividades, hasta que me tocó la primera jura, que fue en la famosa exposición de Esteio, Brasil (tenía 20 años y juré en la raza Charolais). Más tarde estuve realizando la actividad de jurado en otras exposiciones y razas; por 5° vez fui a jurar a México, en la raza Angus y Charolais; y aquí, en Argentina, hice todo el circuito bonaerense de Angus y exposiciones de otros circuitos, también; el año pasado juré en la Nacional de Angus y ahora se viene Palermo, que es una de las más importantes del mundo, y en la raza Angus, que es la más numerosa siempre en esta exposición. Por eso, siempre digo que es muy importante, desde chico tener en claro lo que uno quiere ser (o que se lo “aclaren” los padres y educadores), ya que cuando todo se hace con esfuerzo y con pasión, siempre se logran resultados positivos”, comentó.

Tres días

No faltó en esta entrevista un adelanto de cómo será la actividad en la Expo. “En relación a lo que va a pasar este año en Palermo, les digo que se ha armado una clasificación de terneros, negros y colorados, que se van a jurar por separado y alternándose, que se constituye en algo inédito y que la Asociación de Angus está promoviendo. Serán tres días de juras, comenzando por los terneros, seguiremos con las hembras adultas y cerrando, el último día, con los machos adultos”, detalló López.

Y para cerrar “Manolo” se refirió a sus expectativas y el desafío que tiene por delante. “Por supuesto que estoy esperando esos días con muchas ansias y tratando de disfrutarlo de la mejor manera posible. Es cierto que elegir los mejores ejemplares siempre tiene su cuota de subjetividad, pero trataré que todos queden conformes con mi trabajo”, resaltó.