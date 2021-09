Jorge Macri pasó por T. Lauquen y brindó apoyo a la lista que encabeza Adriana Velazquez

En el marco de la campaña de cara a las elecciones del próximo 12 de septiembre, el intendente de Vicente López y referente del PRO bonaerense, Jorge Macri, visitó nuestra ciudad ayer para manifestar su apoyo la lista de dicho espacio político que a nivel local encabeza Adriana Velazquez.

Macri estuvo acompañado por los intendentes de 9 de Julio y Junin, Mariano Barroso y Pablo Petrecca. Y en el contacto con la prensa pidió votar por Adriana Velazquez.

El dirigente señaló: “Estamos muy contentos del camino emprendido en Trenque Lauquen y la posibilidad de tener una lista propia que nos representa y a Diego Santilli en la boleta”.

Y agregó: “El equipo de Adriana Velazquez representa una mirada desde nuestro espacio en gente que se quiere comprometer y participar en la política de todos los días. A veces es difícil competir cuando desde un mismo espacio se gobierna localmente, entonces hay que encontrar el tono correcto, y es eso mejorar lo que se viene haciendo y apoyarnos en las experiencias de gestión”.

Por otra parte Macri se refirió a la lista local y sostuvo que es una lista “muy linda con una mirada diferente”, y remarcó que “no alcanza con la mirada de un solo sector, siempre es bueno ampliarlo”. “Es una gran esperanza saber que vamos sembrando semillas del PRO en toda la provincia”, agregó.

No dividir

El intendente de Vicente López también habló de su decisión de no participar de la contienda electoral y sostuvo: “Decidí que no quería dividir más el espacio, hubiera preferido una lista de acuerdos y no se pudo, pero estoy muy orgulloso de la lista y muy cómodo con Diego y muy tranquilo porque se respetó el acuerdo que teníamos en la provincia, que no nos pasara lo que pasó otros años que venía un candidato de otro lado y no se respetara la historia. Ahora es competir y que la gente elija. Santilli tiene una gran experiencia, Facundo también es un buen candidato con menos experiencia y yo voy a votar a Diego ahora y Juntos en noviembre, vamos a hacer una lista muy potente para ganarle al kirchnerismo, hay una oportunidad grande de poder ganar como lo hicimos en 2017”.

También opinó sobre la elección en nuestra ciudad dónde remarcó que “la política no se hace peleando con dirigentes, sino hablando con la gente”. “Es bueno que en Trenque Lauquen haya dos listas para que puedan elegir, si quieren darle la chance a gente nueva está la lista nuestra” sostuvo.