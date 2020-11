Jordán pidió que se restablezcan los controles en los accesos

El concejal Jorge Jordán del bloque Frente Renovador pidió que la Municipalidad restituya los controles en los accesos de ingresos a la ciudad en el marco del brote de Covid que afecta a nuestro distrito.

Así lo dijo entrevistado hoy en OESTE BA RADIO de FM RADIO: “Todas las acciones que se hagan para tener una prevención son bienvenidos, todos los aportes que se puedan hacer son fundamentales”, dijo.

“Nosotros desde el bloque hemos aportado nuestras inquietudes desde el inicio, con los controles en los accesos, con los termómetros en los mismos, para que la gente no entrara como si nada aquí. Hemos presentado varios proyectos sobre las condiciones de trabajo del personal, es hora de volver a tomar el control de estas cosas como el ingreso a la ciudad de gente que no sabemos a qué viene en un contexto de brote tan alto como el que tenemos hoy, siempre hay que pensar que el sistema de salud no colpase” sostuvo el edil.

“Es importante que se restablezca lo que ya pasó hasta hoy no se va a cambiar pero si podemos restablecer y sumar más herramientas para la prevención. Al igual que sumar más campañas de prevención, más cartelería”.

También dijo que “si Dios quiere no estamos tan lejos de tener una vacuna, creo que tenemos que hacer el esfuerzo por 90 a 120 días. Si hemos llegado hasta acá, vale la pena hacer el contralor y el que comerciante pueda seguir trabajando y no bajar a Fase 1 porque será muy grave para la economía local”, concluyó.