Jonatan Agrazar fue segundo en Pigüé

Otro de los deportes que ha retomado la competencia presencial es el ciclismo, en todas sus variantes, y a lo largo y ancho del país. En este caso la competencia que contó con un solo participante trenquelauquense se llevó a cabo en Pigüé bajo el nombre de 2° Vuelta de Los Monjes. Una competencia de MTB pero con modalidad de contrarreloj, es decir, el ciclista luchando mano a mano ante el avance del reloj.

Jonatan Agrazar habló con La Opinión y contó cómo fue el resultado tras varios meses sin competir.

Para esta prueba la organización pensó en un recorrido de 25 kilómetros, y un protocolo que llevó a que cada corredor largue a una determinada cantidad de tiempo.

Agrazar participó en la categoría de 31 a 40 años y allí obtuvo un segundo puesto. “Nosotros nos volvimos y todavía seguían corriendo” explicó el ciclista dando cuenta del protocolo utilizado.

En cuanto a la prueba, dijo: “Es una carrera difícil, no es muy buscada este tipo de carreras por nosotros, porque en primer lugar no las preparamos, no las entrenamos y en segundo, porque te pone los pies sobre la tierra. Ahí sos vos solo. No podes ponerte a rueda de nadie, te tenes que saber regular durante los 25 kilómetros y llegar a tope”.

La carrera

Sobre el trazado el local comentó: “hicieron un circuito muy lindo, tenía tres lomas interesantes, la primera más exigente, estuvo muy bueno”.

El ciclista local se ubicó segundo en la categoría de 31 a 40 años con un tiempo oficial de 46 minutos, siendo el ganador Ezequiel Rantuche, de Carhué, con 44’54’’ y tercero, de Treinta de Agosto, Alejandro García, con 46’36’’. También de Treinta de Agosto, corrió Miguel Mang, en el décimo lugar, tras 52’57’’.

Para Agrazar, al igual que el resto de los deportistas, este 2020 fue un año donde grandes desafíos debieron dejarse de lado. Había iniciado el año ganando en Cuero de Zorro y también, en febrero, ganando la carrera de MTB del Club Barrio Alegre. Dijo además que la temporada ya está finalizada: “ya estoy aflojando un poco con el objetivo de comenzar la pretemporada. Lo normal es que las carreas de MTB comiencen a finales de febrero y se extiendan hasta noviembre, ahora es el turno de las ruteras. Pero mi idea es volver a competir en febrero, si es que se puede, aunque todavía no hay nada seguro”.