Jaldo asumirá como gobernador y Manzur jurará como Jefe de Gabinete

Luego de la intervención del presidente Alberto Fernández, el vicegobernador de Tucumán Osvaldo Jaldo y Juan Manzur, el designado Jefe de Gabinete nacional, negociaron la sucesión del poder provincial tras estar enfrentados políticamente durante meses.

La llamada de Alberto Fernández a Jaldo fue el principio de la negociación para destrabar la llegada del gobernador Manzur al gobierno nacional para asumir la Jefatura de Gabinete en reemplazo de Santiago Cafiero.

Manzur y Jaldo están enfrentados políticamente y el pasado domingo 12 de septiembre compitieron en listas separadas (el primero como senador suplente, y el segundo como candidato a diputado). Hacía seis meses que no se reunían, encuentro que finalmente tuvo lugar durante la mañana de este lunes en la sede del gobierno provincial para definir las condiciones de la sucesión del poder en Tucumán.

“El presidente ha tenido una gran consideración al reconocer a la provincia de Tucumán y a la figura de nuestro gobernador. Al ausentarse el señor gobernador, quién se hará cargo del Poder Ejecutivo será el que habla. Así, mientras dure la licencia que acaba de salir a la Legislatura y que será tratada hoy mismo”, dijo Jaldo al salir de la reunión. “Nuestro gobernador tiene que irse lo más tranquilo posible”, aseguró el vicegobernador tucumano.

Las conversaciones a contrarreloj llevadas a cabo en las últimas 48 horas, incluyeron negociaciones para, entre otras cuestiones, modificar la estructura de autoridades en la Legislatura provincial (tendrán un rol destacado el legislador Sergio Mansilla, cercano a Manzur, y Regino Amado, cercano a Jaldo). También la unificación de los bloque parlamentarios peronistas que se habían separado por la disputa.

“Si en una familia que son cuatro o cinco hay diferencias, ¿cómo no va a haber diferencias en el partido justicialista de Tucumán, que somos tantos; parte de esas diferencias las hemos limado en las internas partidarias”, puntualizó Jaldo quien, además, reveló que en las últimas 48 horas recibió llamados tanto de Alberto Fernández como del senador Oscar Parrilli o del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

“El presidente me comunicó que había tomado de decisión de convocarlo a Juan Manzur. Y me pidió que todos hagamos el esfuerzo que esté a nuestro alcance para que ese objetivo que tanto necesita el gobierno nacional y que Tucumán también necesita un lugar de esas características”, señaló el vicegobernador que en las próximas horas asumirá al frente del Poder Ejecutivo.

“El Presidente obró con federalismo, jamás me ofreció ningún cargo ni que me vaya a Buenos Aires”, agregó al desmentir así que los llamados hubiesen incluido propuestas como cargos en el Banco Nación u otras entidades gubernamentales a cargo de que no asumiera en la Provincia.

Antes de viajar a Buenos Aires, y de acuerdo consignó La Gaceta, Manzur afirmó: “Las internas pasaron y ya tenemos que encarar esta nueva etapa”. “Me voy contento y tranquilo a aceptar este desafío enorme que me han asignado. Desde allá seguiré ayudando para que a Tucumán le vaya bien”, completó.

Manzur y Jaldo se enfrentaron por la designación del Defensor Oficial y volvieron a pujar en las PASO del domingo 12 de septiembre. Jaldo se quedó con la Defensoría Oficial, y Manzur con una victoria contundente en las primarias tucumanas del Frente de Todos. (DIB)