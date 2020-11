Intendentes y concejales, con la autoridad del agua

El intendente municipal, Miguel Fernández, ediles del Honorable Concejo Deliberante y representantes de la Autoridad del Agua (ADA), organismo provincial dependiente de la subsecretaría de Recursos Hídricos, bajo cuya órbita está la administración del agua en la provincia de Buenos Aires, se reunieron esta tarde para tratar el tema de la provisión de agua en Trenque Lauquen.

En el encuentro virtual organizado por el bloque Frente de Todos, el ADA estuvo representado por su presidente, Luis Siri, el vicepresidente, Sebastián Alvarez Hayes, y la geóloga Andrea Cumba.

Fernández hizo un resumen de la situación actual de la provisión del servicio de agua en Trenque Lauquen, de cómo se está trabajando, cumpliendo los pasos previstos por la auditoría del hidrogeólogo Jorge Mugni, en qué consiste el convenio firmado con el ENOHSA (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento), de qué modo se había gestionado y cómo sería la obra.

Andrea Cumba, la geóloga del organismo provincial, hizo una valoración positiva de lo analizado por Mugni.

Ante una consulta que provino del bloque Frente de Todos, respecto a los 27 pozos planificados para la zona norte de la ciudad, Fernández volvió a remarcar que “si bien se abrió la licitación ésta no será adjudicada hasta tanto no esté dado el certificado de prefactibilidad de la obra. Hasta que el ADA no autorice no se va a iniciar”.

Para aclarar qué se necesita para esa autorización, que requiere un mínimo de tres fases, Cumba detalló las instancias a seguir desde que se inscriben los proyectos hasta la habilitación final: “Aquí estamos en la fase 1, una vez que esté finalizado el estudio de prefactiblidad hidráulico, inicia estudio de disponibilidad, con eso se dá un certificado de prefactibilidad hídrica, que puede llevar unos 45 días”.

A través de un pedido del concejal Martín Sotullo para que el ADA se constituya en el territorio, el presidente Siri manifestó su aceptación. Al tiempo que comprometió colaboración, con aportes y sugerencias, ante una solicitud del Intendente de participación de los especialistas provinciales en el Plan Director del Agua del distrito.