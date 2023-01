Intendente de Juntos por el Cambio pide un acuerdo político con Milei en la provincia

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, pidió este martes un acuerdo político con Javier Milei en la provincia de Buenos Aires. “Acá no hay balotaje y se gana o se pierde por un voto”, dijo el jefe comunal que también se anota como candidato para gobernar el territorio bonaerense.

Posse se sumó al pedido de Martín Tetaz, quien la semana pasada había advertido que “aún con una mala gestión, Kicillof puede ganar”, y había reclamado un acuerdo con el diputado de Avanza Libertad.

“Si Milei, a nivel nacional, saca 15 puntos, nosotros podemos ganar la gobernación. Pero si saca 20 puntos no. Porque en la provincia no hay balotaje y se gana o se pierde por un voto”, explicó por su parte Posse.

Y agregó: “Hay que producir un acuerdo programático, que haya muchas ideas que sean aplicables y asegurar de esa manera iniciar un ciclo nuevo en la Provincia. Hay que tratar el tema, porque es difícil vivir en Provincia, y para cambiarlo hay que cambiar las autoridades en Provincia: hay que producir un acuerdo de programas que tenga compresión en el armado electoral”.

Pese a los deseos que vienen expresando algunos dirigentes de Juntos por el Cambio, el diputado libertario, consideró: “No hay chances de que vaya a Juntos por el Cambio: está lleno de fracasados”.

En una entrevista con el diario La Capital de Mar del Plata, Milei dijo tener buena relación con Mauricio Macri, pero no con otros dirigentes de Juntos por el Cambio. “Ahí también está la señora Carrió que, al igual que los esbirros de Lopez Murphy, me trató de nazi. Yo no estoy dispuesto a ser parte de una construcción destinada al fracaso. Porque está llena de fracasados como los radicales o la Coalición Cívica que es la inoperatividad misma y lo único que les importa es estar cerca del estado”.

En diálogo con La Nación, Posse además consideró que el mejor método para discutir las candidaturas provinciales en el radicalismo sería una interna abierta, como se hizo en 1999, para discutir la candidatura presidencial. “Una interna abierta no genera ningún costo para el Estado, votan dentro del partido”, manifestó.

“Tenemos candidatos, hay experiencia en gestión y estamos avanzando en forma positiva y esperanzadora para cuando llegue el momento, enfrentar los verdaderos problemas que tiene la provincia; la pobreza, la inseguridad y el narcotráfico”, dijo tras salir de ese encuentro, Posse. (DIB)