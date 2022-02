Inteligencia Artificial y humanidad

El romance de Kazuo Ishiguro «Klara y el Sol» está protagonizado por una inteligencia artificial, una niña robot que será primero amiga y luego una posible sustituta de Josie (la prota humana) cuando esta muera. En todo el libro está en el aire esa eterna pregunta, que siempre suena muy pomposa, sobre el alma humana: ¿realmente tenemos un alma o no?.¿podemos darle un alma a los robots?

Eugenia Kuyda, experta en inteligencia artificial, utilizó TensorFlow para crear un avatar de su mejor amigo, muerto en un accidente. En lugar de listas interminables de restaurantes, lo configuró con los miles de mensajes de texto y voz que se había intercambiado con él y configuró su asistente de voz para que hablara como su amigo: su voz pero también su ironía y su acento. Cuando terminó su trabajo Kuy-da le preguntó a la máquina ¿Quién es tu mejor amigo? y la respuesta fue: «No sé porqué dudas»… Exactamente lo que hubiera dicho él. No lo que dijo, sino lo que hubiera dicho. Lo que aún no sabemos es si el alma de los robots no será la inteligencia de los humanos.

Mucha gente viaja con traductores automáticos en grado de traducir contemporáneamente todas las lenguas del planeta. No estamos lejos que en los controles de los aeropuertos los robots puedan establecer diálogos con los viajeros obteniendo en pocos segundos todas las informaciones esenciales. Lo mismo podría suceder en hoteles y restaurantes donde por un lado se simplificaría nuestra vida y por otros tantos empleos perderían su sentido.

Solo los humanos pueden crear arte porque el arte necesita intención o debe expresar algo. Sin embargo, es sencillo construir sistemas artificiales que hagan lo mismo. Si hubiera algo como “Inteligencia Artificial a nivel humano”, con los mismos pensamientos, sentimientos y moral que el humano, entonces se podría crear arte. Pero quizás en el arte está la sensibilidad del alma humana. Solo la sensibilidad puede descubrir las tonalidades de la luz de una tarde, el viento que mueve las plantas de un jardín y mesclar todo con la ausencia de alguien que ya no esta. Ishiguro en su novela trato de dar al Robot esa humanidad. Resta abierta la posibilidad de obtener en la maquina, la soledad, la melancolía, la nostalgia en los recuerdos, la alegría de la luz, la tristeza de los espejos.

Termine de leer Klara y el sol este verano en el mar. Era agosto y el mediterráneo era azul plateado. La palabra “humanus” quiere decir “perteneciente a la tierra”, era tierra el perfume de yodo que llegaba a mi nariz , era tierra el ruido del agua que golpeaba una roca de la playa, era humus el aire y el crepúsculo que nos estaba rodeando. Era humano el miedo de una escena efímera que podía no repetirse nunca más. Todo cosí bello, todo tan breve y al mismo todo tan humano como insustituible.