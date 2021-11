Instagram está pidiendo a algunos usuarios que confirmen su identidad con un video selfie

Instagram, en su afán por luchar contras las cuentas falsas o ilegítimas, comenzó a pedir a ciertos usuarios que para iniciar sesión en la app graben un video selfie para verificar su identidad. Según afirman distintos sitios de tecnología en Internet, este proceso aparece cuando se inicia sesión en un dispositivo nuevo, cuando se lo hace con la cuenta de Instagram en otra app y cuando la cuenta ha sido objeto de un comportamiento anormal, como una oleada de “me gusta” –lo que podría indicar actividad de bots-.

Es algo similar a lo que ya se viene haciendo con apps orientadas al manejo de dinero, como Cuenta DNI del Banco Provincia o la específica de la AFIP, pero es la primera vez que se utiliza en una aplicación de redes sociales.

Meta –“la empresa anteriormente conocida como Facebook”, parafraseando a Prince– aseguró que estos datos biométricos no serán utilizados para ninguna otra cosa que para el inicio de sesión en Instagram. Así lo dice el texto de la pantalla que pide hacer el video selfie: “El video nunca será visible en Instagram y será eliminado en 30 días. Éste no utilizará el reconocimiento facial ni recopilará datos biométricos”.

Instagram is now using video selfies to confirm users identity

Meta promises not to collect biometric data. pic.twitter.com/FNT2AdW8H2

— Matt Navarra (@MattNavarra) November 15, 2021