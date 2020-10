Inmobiliaria D’Amico, más de medio siglo de labor ininterrumpida en Trenque Lauquen

Ubicada en la esquina de San Martín y Alsina, Inmobiliaria D’Amico es una de las firmas más reconocidas de Trenque Lauquen, la cual brinda asesoramiento y seguridad en una amplia variedad de negocios inmobiliarios.

La misma fue fundada en 1970 por el vecino y corredor público Rubens Osmar D´Amico y, en la actualidad, es dirigida por su hijo Carlos “Cali” D’Amico, también corredor público de amplia trayectoria. Este último fue entrevistado por La Opinión para conocer el presente del mercado local que, al igual que otros rubros de la economía, también se vio afectado por la llegada del Coronavirus al país, principalmente durante los primeros meses de la cuarentena más estricta.

“Cuando arrancó la pandemia estuvimos un mes y medio sin poder abrir, esa primera etapa fue complicada. Cuando abrimos estuvo muy quieto, pero después empezó a haber movimiento. La gente que tiene dinero o que genera dinero está con ganas de hacer algo, a los Bancos no lleva su dinero e invierte, ya sea en electrodomésticos, o cambia el auto y, el que puede, compra un inmueble. Nosotros, que vivimos en Trenque Lauquen, sabemos que si el sector agropecuario anda bien, repercute positivamente en todos los rubros. No obstante, es una situación complicada la que estamos pasando”, comentó.

En movimiento

D’Amico contó que hoy “las propiedades en dólares bajaron un 20% y un 30% de lo que se pedía antes y hay bastante movimiento. Hay mucha permuta también. Por ejemplo, gente que quiere comprar una casa y, a cambio, entrega un departamento o un terreno. Ese tipo de negocios surge bastante. Hoy, el que tiene el dinero se hace la casa porque construir en dólares es mucho más barato que antes. La construcción está activa, si tenés la plata conviene construir porque hoy, en dólares, te hacés una linda casa con la mitad de lo que te costaba antes”.

Alquileres

Consultado respecto del movimiento en lo que respecta a alquileres, el corredor público contó: “El alquiler hoy prácticamente no existe, es muy complicado encontrar una casa para vivir, lo único que hay son departamentos. Hay muchísima demanda de gente joven, de gente que se viene a vivir de Capital Federal a Trenque Lauquen y no hay viviendas para alquilar. Es increíble, los edificios se terminan y los departamentos se alquilan. Al cambiar la Ley de Alquileres, también influye a que se frenen los alquileres. Ahora una persona quiere alquilar algo nuevo y, en vez de dos años de contrato, el plazo mínimo es de tres. Y no podés hacer un ajuste, sino que al ajuste lo establece el gobierno realizando un promedio entre salario e inflación. Es decir que ni el propietario ni el inquilino saben qué se va a pagar dentro de un año. Eso frena a la gente que quiere alquilar algo, porque es una incertidumbre”.

Valores de hoy

D’Amico señala que, a nivel local “en la parte inmobiliaria hay mucha movida pero hay que buscarle la vuelta a todos los negocios para que le sirva a quien vende y también a quien compra un terreno o un departamento. Hay que ponerse acorde a los valores, adaptarse a cómo estamos hoy con las tasaciones”.

En el mismo sentido, agregó que “yo veo que acá estamos en una isla, Trenque Lauquen atrae gente de todos lados, fundamentalmente de la zona. No nos podemos comparar con ciudades más chicas, acá hay mucha afluencia de gente de afuera. Nosotros tenemos una importante cantidad de gente que viene de afuera y alquila para estudiar. Hay mucha movida educativa y cultural en Trenque Lauquen y, en deporte, también hay varias disciplinas que pueden practicarse. Existe un abanico de posibilidades que no te lo da una ciudad más chica”. “Por eso pienso que las crisis las sufrimos todos iguales, pero luego de un tiempo en que esto se estabilice, en Trenque Lauquen va a empezar a haber una movida importante otra vez”.

Crisis y expectativas

Como ya se señaló, Inmobiliaria D’Amico hace más de medio siglo que se encuentra trabajando en el sector. Por esa razón, la firma ha visto pasar todas las crisis económicas que el país ha experimentado en las últimas décadas. “Las hemos vivido todas. El tema es que si hay créditos para vivienda, todo se mueve muchísimo. A falta de crédito, hay que rebuscárselas. El crédito le da posibilidad al agente de acceder a una casa o, bien, construirla. Eso falta”.

Por último, y respecto de los meses venideros, “Cali” expresó: “En este país no sabés qué va a pasar dentro de una hora. Pero, más allá de eso, siempre tengo esperanza y soy positivo totalmente, siempre trato de ir para adelante, soy optimista. Le vamos a meter garra y no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Hay que reinventarse y pelearla. Fácil no se ve, pero hay tantos cambios permanentes en el país que nadie sabe lo que va a pasar”.