Inició el beach vóley y hoy habrá ajedrez

Las Olimpiadas del Reencuentro y de la Juventud siguen sumando deportes en esta edición 2022. Tras la coronación del cesto beach, ahora es el turno del beach vóley y ajedrez. Las chicas del beach vóley comenzaron el certamen en la noche del miércoles y seguirán en la jornada de hoy. Además, también hoy, regresa el juego-ciencia al Salón Blanco del CEF N°18.

Con respecto al ajedrez, desde Dirección de Deportes se informó que “se trata de una jornada recreativa y participativa destinada a mayores de 12 años. Los interesados en participar pueden acercarse a la institución a partir de las 19 horas”.

En cuanto al beach vóley, con sus partidos en la cancha ubicada en el predio del Polideportivo Municipal Poroto Abasolo, la primera jornada de enfrentamientos dejó victorias de Las Clavículas, Team Fit, Las Moritas y Las del 30, equipo que ganó sus dos partidos.

El torneo se juega en dos zonas de cinco equipos cada una y bajo la modalidad todos contra todos por suma de puntos. En caso de empate entre dos equipos se jugará partido final.

Resultados

Las Clavículas ganaron su primer partido por 2 a 0 debido a la no presentación de Las Loritas. Según el reglamento, los parciales han sido de 21-0 y 21-0. Team Fit superó por 2 a 1 a Juventud (12-21, 21-19 y 10-2). Las del 30 le ganaron a Las Brujas por 2 a 0 (21-4 y 21-3); Las Moritas se impusieron a Vikingas, por 2 a 0 (21-14 y 21-14) y Las del 30 le ganaron 2 a 0 a Las Loritas (21-0 y 21-0).

En la noche de hoy seguirán los partidos, a las 20 horas, Vikingas vs. Cesto 1; a las 20:30 Las Loritas vs. Cesto 2, a las 21:15 Las Brujas vs. Las Clavículas y a las 22 Las Moritas vs. Team Fit.