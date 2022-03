Inicia el camino al Máster

En las canchas del Club Barrio Alegre se jugará la primera fecha del Ranking Lauquen de tenis. Regresa este histórico certamen que buscará clasificar a los mejores de cada categoría al Máster Final.

Una gran cantidad de jugadores le darán vida a esta primera fecha, ya que en total se han inscripto 50 tenistas de la ciudad y la región. Los partidos se jugarán a 2 sets con un súper tiebreak a 10 puntos. Además, habrá punto de oro durante todo el torneo.

Para hoy, primer día de partidos, la actividad comenzará a las 12 horas, con los cruces Pablo Viera vs. Bautista Rinaldi; “Manu” Varela vs. “Palito” Rabanal; Adrián Desvard vs. Fernando Viera y Florencia Robredo vs. Juan Bambu. A las 13 horas, Leandro Abraham vs. Marcos Tobio; José Brisoliz vs. Agustín Barbaste; José Acurcio vs. Carlos Carini y Alexis Del Valle vs. Isidro Calfatch. A las 14 horas más partidos: Fernando López vs. Nicolás Corral; Ezequiel Barbaste vs. Franco Barbero; Juan Damico vs. Luciano Fité y Néstor Italia vs. Georgina Pazo. A las 15 horas: Santiago Barontini vs. Fernando Testardini; “Pancho” Geres vs. Emanuel Benitente; Federico Changazo vs. Brian Ripamonti y Agustín Rebechi vs. Markus Toellner. A las 16 horas: Juan Pablo Gonzales vs. Franco Cangeles; Jorge Solari vs. Ernesto Paso y Juan Bambu vs. “Fran” Fiorellini. Mientras que, a las 17 horas, Luciano Charreti vs. Esteban Castañares y Joaco Martínez vs Isidro Calfatch.

A las 18 seguirán los partidos, donde algunos jugadores deberán esperar otros resultados, como José Santos y Pablo Urra; y a las 19 horas, Santiago Clemensen y Nicolás Gelabert esperan por sus rivales, en tanto que jugarán Jacinto Constanzo vs. Marcos Suárez y Joaco Martínez vs. Alexis del Valle.

Los partidos de esta primera fecha seguirán mañana, desde las 12 horas. A las 14 se jugarían los cuartos de final de la categoría segunda y a las 17 horas habrá semifinales de primera división y final de tercera categoría.