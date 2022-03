Informe oficial tras la exclusión de los autos del Satorra

Tras los dos podios consecutivos de Felipe Bernasconi durante el fin de semana, en la noche del domingo llegó la mala noticia sobre que los autos del Satorra Competición habían sido excluidos por técnica en la Formula 3 Metropolitana.

Desde la categoría, se envió un comunicado dirigido a “todos los Equipos y Propietarios de autos de la Formula 3 Metropolitana”. El mismo dice en cuanto a las sanciones: “Después de la exclusión de tres autos del equipo de Satorra Competición en la verificación final del día domingo 13 de marzo, se quiere dejar bien claro por qué fueron excluidos. Por tener las parrillas traseras modificadas que no corresponde a la que entrega el fabricante, las cuales tenían corrido el anclaje inferior del amortiguador. Cual se rige por un reglamento y no por performance, la ventaja de tener el amortiguador en otro ángulo, posición más cerca del centro de rueda, cambiando la fuerza de trabajo, el parche de contacto de la rueda y la carga del conjunto espiral amortiguador. Artículo 8.3, dice ‘Parrillas de suspensión: Solo se podrán utilizar las parrillas de suspensión provistas por el fabricante del vehículo homologado. Aprobadas por A.P.E.F.A. Se podrá modificar alojamiento de rotula original para colocar una rotula uniboll a las parrillas delanteras y/o traseras en el lugar original manteniendo la geometría, los entre centros y ser fija (no regulables)’ manifiesta el reglamento”.

La exclusión

“Por esto se decidió excluirlos, ya que no fue por un agujerito o por una arandela soldada. Creemos que el equipo lo hizo por una interpretación distinta del reglamento sin malas intenciones, que no cambiara sus buenos resultados que viene teniendo y tubo a lo largo de estos años. Solo que la única interpretación del reglamento la tiene el técnico de la F.R.A.D. ‘Artículo 2.1: La interpretación del presente Reglamento debe hacerse en forma absolutamente restrictiva, es decir que solo se permiten las modificaciones específicamente autorizadas. Todo lo que no está escrito en este reglamento está prohibido’. De la misma forma, las libertades están restringidas únicamente al elemento liberado. Las dudas originadas en el presente Reglamento deberán ser consultadas por escrito a la FRAD Metropolitana, que será la única autoridad de interpretación y aplicación del presente Reglamento. También se le dio la posibilidad de hacer una apelación o arbitrariedad manifiesta la cual no la llevaron a cabo”, se comunicó.