Inflación, consumo, importaciones, retenciones y brecha cambiaria, los temas que más urge abordar

Finalmente, Sergio Massa asumirá hoy como nuevo Ministro de Economía de la Nación y la expectativa sobre lo que pueda suceder en los próximos meses con las políticas que el ahora ex diputado nacional implementará desde su flamante función, es mucha.

En ese marco, La Opinión tomó contacto con dirigentes políticos locales y también con representantes de instituciones de la ciudad para conocer cuáles son, desde sus respectivas ópticas, las principales medidas que deberían tomarse y cuáles las problemáticas que más urge abordar en un contexto económico sumamente complejo.

De esta manera, se señaló a la inflación, la escasez de gasoil, las importaciones, el consumo, las exportaciones y la brecha cambiaria como algunos de los temas que deben ser atacados con mayor premura.

Normalización de los valores

Ignacio Concepción, presidente de la Cámara de Comercio, brindó su visión al respecto: “Lo que nosotros pedimos es que haya una normalización de los valores de la economía para que pueda haber una estabilidad a la hora de comprar productos y haya precios. Pienso que eso es lo más importante en primera instancia. En segunda instancia pedimos que esa tranquilidad ayude a que la gente pueda volver a consumir ya que necesitamos estabilidad en el stock de productos pero, a su vez, también tener consumo. Y después lo que se necesita es que esa tranquilidad y esa normalización permita poder empezar a tocar temas de fondo que ayuden a resolver las diferentes problemáticas que tenemos con respecto a las cargas impositivas que afrontan las Pymes, como también los nuevos cuadros tarifarios que vamos a ver cómo es el impacto para los comercios, industrias y prestadores servicios. Nosotros como Cámara de base intentamos hacer los reclamos y gestiones a las entidades para que también haya una segmentación o disminución en las tarifas que se le cobran a los comercios, industrias y servicios porque entendemos que si hay un ajuste de tarifas para las diferentes actividades eso puede llevar a un aumento de precios en todos los eslabones de la cadena”.

Asimismo, agregó: “Se necesita también tratar de mejorar las líneas crediticias para las diferentes actividades”.

En conjunto

Por último, Concepción comentó que “no es una sola persona la que puede sacar el país adelante, sino que tiene que ser el conjunto del arco ejecutivo tanto en los municipios, la Provincia y la Nación que pueda concretar mejoras que también se empiecen a notar dentro de las comunas con ayuda tanto de las tasas que se le cobran a las diferentes actividades productivas o de las posibilidades de generar condiciones para inversión y que diferentes Pymes o emprendimientos se puedan instalar en la ciudad o que decidan crecer en la ciudad”.

Cadena productiva

En tanto, el presidente de Sociedad Rural Trenque Lauquen, Ignacio Kovarsky, señaló: “La cadena productiva necesita que se solucione el tema de las importaciones, una dificultad que a nosotros nos traba todo lo que es repuestos, lo que es adopción de tecnología, maquinaria, alambre, entre otras cuestiones. La traba de importaciones y comercialización libre hace que se dificulte muchísimo el poder trabajar todos los días”.

En el mismo sentido, agregó: “También está el tema del gasoil, no nos olvidemos que ahora bajó el consumo, pero puede llegar a ser un problema más adelante. Y algo fundamental que afecta al agro directamente es la brecha cambiaria. Con esto no quiero decir que hay que hacer una gran devaluación, pero sí achicar la brecha porque los precios de los insumos difieren mucho de los precios que cobra el productor. Y lo otro son las retenciones que tienen que desaparecer. Si hay un freno en el agro son las retenciones. Muchas veces se escucha que el trigo vale 180 dólares, que la soja vale 400 dólares, y en verdad el productor cobra en pesos y lo hace de la siguiente manera: cotización en dólares a nivel mundial, menos el 35% (porque ese es el porcentaje que quitan con las retenciones) y eso lo transforman en pesos. Eso es un recorte terrible a los ingresos de un productor que después, para reinvertir, muchas veces no sabe con qué negocio se va a encontrar, porque puede estar siendo más o menos rentable pagar cuentas con una soja a 500 dólares con el 35% de retenciones, pero la soja después baja a 200 dólares y con el dólar y las retenciones que tenemos nosotros no se pueden pagar los insumos. Entonces, si uno tuviera la certeza de que desaparecen las retenciones solamente es una cuestión de cotización y momento de venta”.

De la misma manera, agregó: “Lo otro que necesitamos es una baja en los aportes patronales ya que tener un empleado sale un 70% más caro de lo que es el sueldo porque se llevan todos esos aportes y el empleado no los ve. Nos encantaría poder tomar más gente o remunerar mejor a los empleados porque pudieron bajarse los costos de los aportes”.

Unidos

Por su lado, el presidente del PJ Trenque Lauquen, Pablo Lambertt, se mostró confiado sobre el futuro de la economía nacional. “Tenemos grandes expectativas con la etapa que va a encabezar Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía. Esto demuestra además que el Frente de Todos sigue unido, que tenemos el aval de nuestra vicepresidenta Cristina Fernández sobre esta designación. Por esa razón, tenemos muy buenas expectativas de que el país va a salir adelante, que confiamos en que de manera paulatina pueda disminuir la inflación (que hoy es un problema mundial y no sólo de la Argentina) y se puedan mejorar las condiciones económicas de la población”.

“Se necesita un plan”

Matías Cardini, concejal de Juntos, comentó en tanto: “El cuarto gobierno kirchnerista terminó implosionando. Explotó para adentro. Hoy, y desde hace tiempo, el presidente está ‘pintado’ y ya se blanqueó que el poder lo tiene y lo ejerce Cristina Kirchner. La figura de (Sergio) Massa no me despierta ninguna confianza, y menos bajo las órdenes de Cristina. La pregunta respecto a Massa, es a quién traicionará y en qué momento. Pero sin profundizar en las expectativas (negativas para mí) que generan los cambios en el Gobierno, voy a hacer hincapié en lo que para mí se necesita. Hoy se necesita un plan. Urgente. ¡Un plan!”, dijo el edil, antes de agregar: “Lo primero que ese plan tiene que desarrollar es cómo se va a ir bajando la inflación. Esta inflación del 80/90% pulveriza los salarios, angustia a la gente y paraliza la actividad económica. ¿Se acuerdan cuando en marzo, el ex presidente Alberto anunció la guerra contra la inflación? Bueno, eso no fue un plan. Eso fue sanata para la tribuna. Y después pasó lo que pasó. Un plan tiene que detallar cuánto menos se va a emitir, dónde se van a hacer ajustes en las cuentas, qué metas y objetivos se tienen, etc., etc”.

Seguidamente, agregó: “Ese plan también tiene que contemplar cómo hacer para reducir la brecha entre un dólar oficial atrasado y un dólar real de $270. Esta brecha también paraliza la actividad económica. También sería bueno ir pensando en cómo hacer para generar empleo privado, qué deberíamos hacer para favorecer la creación de empleo privado e ir desarmando el festival de subsidios que no se pueden mantener eternamente”.