Incendio de gran magnitud en zona rural y varias salidas de Bomberos en las últimas dos jornadas

En las últimas dos jornadas, Bomberos Voluntarios de Trenque Lauquen tuvo mucho trabajo ya que personal de la entidad debió acudir a distintas emergencias que se registraron tanto en la zona rural como en la planta urbana.

Una de las salidas, que insumió gran cantidad de personal y horas de labor, fue un incendio forestal de grandes dimensiones que tuvo lugar en la zona del Club de Pesca.

Según se informó desde Bomberos de Trenque Lauquen el miércoles “siendo las 12.30 se recibe un llamado a la guardia del Cuartel Central dándonos a conocer sobre un incendio en zona del Club de Pesca. De inmediato se activa alarma para todo el personal y al lugar acuden dos dotaciones a cargo del jefe de cuerpo comandante, mayor Claudio Villavicencio. Mientras las unidades se desplazaban por el acceso García Salinas se logra observar la columna de humo que provenía del incendio por lo que se le solicita a nuestra central apoyo de unidades cisternas”.

Y se agregó que “al llegar al lugar se observa un incendio de gran magnitud con peligro de propagación a edificaciones y campos linderos. Desde nuestra central se desplaza unidad de incendio, unidad de ataque rápido y dos cisternas. Se le da conocimiento al destacamento 1 y al lugar se desplaza móvil 5”.

Extinción

La información agrega que “con 7 unidades en el lugar se procede a realizar tareas de extinción en distintos puntos del campo, una parte con riesgo de propagación a edificaciones. Las fuertes ráfagas de viento que se registraron en la zona complicaron las tareas de extinción. Luego de varias horas de trabajo sin descanso se controla una parte del incendio y se evita la propagación a una escuela que se erige en el lugar. Una vez controlado el incendio se realizan las tareas de enfriamiento en la zona afectada y monte”.

Otro incendio

Por otra parte desde la entidad añadieron que “siendo las 17, y mientras 7 unidades se encontraban trabajando en el incendio antes mencionado se recibe un nuevo llamado dándonos a conocer sobre un incendio en calle Rivadavia. Se da aviso al personal que se encontraba en el Cuartel Central y al lugar acude una dotación a cargo del oficial de dotación Pablo Arango. Al llegar al lugar se observan montículos de basura incendiándose con riesgo de propagación. Se realizan tareas de extinción y la dotación regresa a base siendo 18.05”.

Por la noche

En tanto que, horas después, los voluntarios acudieron a otra emergencia. Al respecto, desde la entidad informaron que “siendo las 20.35 se recibe un llamado a la guardia del Cuartel Central dándonos a conocer sobre un incendio vehicular en Gobernador Allende al 1380. De inmediato se da aviso al personal que se encontraba en el cuartel y al lugar acude unidad de rápida intervención a cargo del sub oficial sub ayudante Pereda Daniel. Al llegar al lugar se observa vehículo incendiándose en forma generalizada. Se le da conocimiento a la central y se desplaza segunda dotación. En el lugar se realizan tareas de extinción evitando la propagación a la vivienda lindera.

La unidad interviniente solicita ambulancia del SAME en forma preventiva. La dotación recoge material y regresa a base siendo 21.36”.

Y agregaron que “nuestro personal regresa 22 del primer incendio y en la central se continua con las tareas de limpieza y acondicionamiento del material utilizado y unidades. Aprovechamos la oportunidad y felicitamos a todo el personal que actuó en los incendios sin descanso y en la lucha contra el fuego”.