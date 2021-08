Inauguró 100 obras públicas y apuntó a la oposición por su “coucheo”

El presidente Alberto Fernández encabezó un acto para inaugurar un centenar de obras públicas que se llevaron a cabo en todo el país con una inversión total de 22.008 millones de pesos, y apuntó a la oposición por su “coucheo”, usar a “la gente” como excusa y recordó que cuando llegó al Gobierno “estaban paralizadas el 70% de las obras en todo el país por incumplimientos con muchos constructores”.

Desde el partido bonaerense de Quilmes, Fernández presentó cinco obras destacadas, del total de 100 que se inauguran en 99 municipios de 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Hemos hecho mucho y nos queda mucho por hacer. “Nosotros no le hablamos a la gente, hacemos por la gente. No tiene que venir ningún especialista en coaching a decirme dónde estamos parados. Vamos a poner Argentina de pie definitivamente”, dijo. Respecto de los que le piden autocrítica, repasó los logros de la gestión y dijo: “El que trabaja se equivoca, pero no por pillerías o inconductas”.

Acompañado por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, el Presidente se comunicó por videoconferencia con gobernadores y autoridades de las provincias de Santiago del Estero, Córdoba, Río Negro y Buenos Aires. En ese marco, reiteró su denuncia de que cuando llegó al Gobierno “más del 70% de las obras se encontraban paralizadas por incumplimientos con muchos constructores que tenían que llevar adelante esas obras”.

Con fuertes cuestionamientos a la oposición, Fernández criticó a los sectores y dirigentes que hablan de “casta política” o “tienen que decir a cada rato que van a hablar con la gente”, y afirmó: “Nosotros no le hablamos a la gente, hacemos por la gente”.

“Parece que algún ‘coaching’ les dijo que tienen que decir eso. Cuando tenés que repetir tantas veces es porque no estás acostumbrado a escuchar y estar al lado de la gente. Otro hablaba de la casta política. Nosotros somos militantes. Nacimos rodeados de trabajadores, conocemos lo que le pasa a nuestra gente”, señaló en su discurso. Asimismo, dijo tener la “tranquilidad” de haber cuidado a toda la población ante la pandemia de coronavirus, y pidió una “campaña política con honestidad”, de cara a las PASO del 12 de septiembre y las elecciones legislativas del 14 de noviembre.

En tanto, sobre la gestión de la pandemia, destacó que el país “a la hora de negociar vacunas contra el coronavirus, fuimos firmes y le reclamamos a los laboratorios que no se abusen de la Argentina”. “Somos de los primeros 20 países del mundo que más ha vacunado. ¿Será que en eso nos equivocamos también?”, se preguntó el mandatario en un acto en Quilmes, ante las críticas de la oposición, y agregó: “Podremos tener errores. Pero no fueron inconductas, fueron errores. En nuestros errores siempre nos equivocamos en favor de la gente, nunca en contra de ellos”.

También participaron del acto la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y la precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz.

Las obras anunciadas forman parte de un total de 1.819 proyectos vigentes que se desarrollan en todo el territorio nacional y abarcan trabajos de agua y saneamiento, de equipamiento urbano, hídricas, de mejoramiento vial urbano, viales y de infraestructura social.

Entre las obras que quedaron habilitadas se encuentran el azud de derivación sobre el Río Salado, junto al canal de enlace y empalme al canal de Dios (Cruz Bajada), en Santiago del Estero, con una inversión de 2.682 millones de pesos; y el reacondicionamiento del sistema canal San Antonio – Arroyo de Las Tortugas (tramo San Francisco – Carcarañá) en Córdoba con un presupuesto de 1.507 millones de pesos.

Además, se presentaron la autopista RN 22 Chichinales – Cipolletti (tramo acceso a Fernández Oro – acceso Parque Industrial Cipolletti y tramo acceso a Godoy-acceso Cervantes), en Río Negro, en la que se invirtieron 8.070 millones de pesos; y finalmente 61 kilómetros de Ruta Provincial N11, entre General Lavalle y Mar de Ajó, en la provincia de Buenos Aires, con 2.546 millones de pesos de inversión. (DIB) FD