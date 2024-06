Implante de válvula pulmonar por vía percutánea en paciente pediátrico por primera vez en la región

Se concretó un implante de válvula pulmonar por vía percutánea en un paciente pediátrico por primera vez en una amplia región.

Este procedimiento es la primera vez que se realiza en Junín a un paciente pediátrico, aunque hay un antecedente en paciente adulto también realizado con éxito en la Clínica La Pequeña Familia.

El paciente de 8 años de edad, oriundo de los Toldos, afiliado a LPF Planes de Salud, la cobertura médica del Grupo La Pequeña Familia, presentaba una cardiopatía congénita, había sido operado ya en dos oportunidades de una atresia pulmonar primero y luego de valvulotomía quirúrgica con plástica del tracto de salida del ventrículo derecho. También se le había realizado una angioplastia con implante de un stent en una rama de la arteria pulmonar y actualmente presentaba una insuficiencia severa en su válvula pulmonar.

Estos pacientes requieren una resolución de su patología valvular para evitar un deterioro progresivo y probablemente irreversible del ventrículo derecho con la consiguiente disminución de su capacidad funcional. La resolución puede ser por cirugía convencional de reemplazo valvular (en este caso precisamente sería su tercera cirugía) o por vía endovascular (mínimamente invasiva) mediante el implante de un válvula por vía percutánea a través de la vena femoral, como finalmente se realizó.

Procedimiento

Tras el diagnóstico y evaluar los pasos a seguir, se determinó contactar al Dr. Germán Henestrosa (Cardiólogo Intervencionista Pediátrico) para que conjuntamente con el equipo del Departamento de Medicina Cardiovascular de la institución pudieran realizar el procedimiento en la institución.

Cabe aclarar que el Dr. Henestrosa es oriundo de Junín y como muchos vecinos se fue para estudiar y luego desarrolló su carrera en Capital Federal (actualmente en Fundación Favaloro) aunque resalta cuán importante es para él venir a su ciudad natal a realizar lo que más ama hacer.

En conversación con el Dr. Germán Henestrosa, el Cirujano Cardiovascular Pediátrico Dr. Gustavo Sivori (Hospital Garrahan) y el Dr. Julián Nadim Mecherques (Jefe del Departamento de Medicina Cardiovascular de la Clínica), resaltan lo siguiente acerca de este hito para la Clínica y para Junín.

El Dr. Henestrosa resaltó el papel fundamental del equipo médico y la infraestructura avanzada de la Clínica: “La complejidad que se maneja en la Sala de Cardiología Intervencionista incluye no sólo al equipo médico, sino también a los colaboradores, las técnicas, las enfermeras y la Terapia Intensiva. Todo eso brinda un ‘paracaídas’ muy grande para afrontar este tipo de procedimientos, que es uno de los más complejos en lo que refiere a cardiología intervencionista”.

Éxito

El éxito del procedimiento no solo beneficia al paciente, que en 48 horas podrá regresar a su hogar, sino que también representa un avance significativo para la comunidad médica de Junín y su región. “Todo fue posible, gracias a la alta complejidad que hay aquí y a que en el área, representada por Julián Mecherques como Jefe de Servicio, se vislumbra el deseo de trabajar y progresar constantemente, hasta llegar a un punto donde podemos decir que acá se hizo un procedimiento que es el más complejo de la cardiología intervencionista pediátrica, no hay nada más complejo que esto y que no se hace en todos lados, solo se ha realizado en algunas de las grandes ciudades de la Argentina”, añadió Henestrosa.

El Dr. Gustavo Sivori, cirujano cardiovascular que acompañó el procedimiento, subrayó la relevancia de este logro para la Clínica y la ciudad: “Esto posiciona a la Clínica en la más alta complejidad pediátrica. Además, Germán es la persona con más experiencia en la Argentina en este tipo de procedimientos y que haya venido a posicionar a la Clínica en este grupo de élite es un gran honor y también posiciona a Junín como un centro sanitario importante para toda la región”.

Hay que considerar que este tipo de procedimientos son puntuales y no hacen a la actividad diaria, pero son hitos que marcan una curva de desarrollo y de evolución para la Clínica en estos 30 años que está cumpliendo este año, y que refleja un cambio de paradigma en la atención sanitaria regional. Históricamente se pensaba que lo mejor era trasladarse a Buenos Aires, pero desde hace un tiempo se está demostrando que se pueden resolver muchas cosas acá.

“Contar con el apoyo incondicional de todo el Departamento de Medicina Cardiovascular y de Germán para poder ofrecerle a la gente de Junín y la región la posibilidad de resolver sus patologías acá, nos anima a dar cada día un pasito más en cuanto a la complejidad de los procedimientos que podemos realizar, y de esta manera evitarle a los pacientes y a sus familias tener que trasladarse a otros centros de referencia generalmente en Capital Federal para resolver su problema, así que muy contento por todo lo realizado”, celebró el Dr. Mecherques.

Este procedimiento, que ha sido un éxito para el paciente, su familia y todo el equipo de profesionales que trabajaron de manera excelente y multidisciplinaria para que así sea, demuestra el alto nivel en materia Cardiológica en la Clínica y lo que se puede seguir creciendo en complejidad para que más vecinos de Junín puedan resolver sus patologías sin necesidad de trasladarse a las grandes ciudades. Es un orgullo para la Institución poder ir solidificando este camino, brindando esperanza y soluciones innovadoras a la comunidad.