Imágenes para mostrar la crueldad con la que actuaron los delincuentes

Con el objetivo de dar cuenta de la crueldad y violencia que sus padres sufrieron cuando fueron asaltados días atrás en su quinta ubicada a la altura del km 320 de la ruta 33, Matías Giovenalli, uno de los hijos del matrimonio víctima del atraco, publicó en sus redes sociales un sentido texto acompañado de fotografías que ponen de manifiesto el brutal ataque de los delincuentes.

En su publicación el joven comienza justificando la decisión: “Lo comparto de esta forma tan cruda porque es la única manera de generar impactos sociales en las redes y hacer justicia”.

Y continúa: “Tocaron a mis viejos, algo que nunca pensé que iba a pasar. Los ataron, los cagaron a palos y les robaron”.

En Trenque Lauquen

Por otra parte el vecino expresó: “A veces pienso qué más tengo que esperar o qué es lo que me ata a este país ¿Qué cosas extrañaría? El paisaje, mi familia y amigos, muy pocas porque por lo general es todo malestar o preocupación. Una amiga me dijo hace unos días ‘siento que Argentina me echó’ y yo siento que me está haciendo lo mismo. Lo peor de esto es que pasó en mi ciudad natal, Trenque Lauquen. Ciudad que creía tan tranquila y a la que tengo en planes volver”.

Entre otros conceptos, el joven sostuvo también: “Cuanta tristeza y decepción ver a personas cercanas defender a los chorros. Esas personas son parte del país que no quiero construir y son cómplices del estado en el que estamos”.

Por último manifestó su agradecimiento “a la Policía de Trenque Lauquen y la DDI de Pehuajó que tan bien se portaron. A los amigos y familiares cercanos”.