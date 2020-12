Hugo González estará en el triatlón de Junín

También en Junín, pero en este caso en la Laguna de Gómez, se llevará a cabo un triatlón de distancia olímpica y short. La inscripción cerró anoche y desde la organización dieron cuenta del reglamento, para ambas distancias. Allí estará Hugo González, que debutará en la distancia olímpica. Este año ganó el duatlón del CEF, en el mes de marzo, y en octubre fue el más rápido en su serie en los Juegos Regionales.

En cuanto a lo reglamentario, el Parque Cerrado abrirá a las 7.30 y hasta las 08.50 donde se deberán dejar las bicicletas. La largada del olímpico será a las 9 en tanto que el short desde las 9.30.

El evento se desarrollará en el Parque Natural Laguna de Gómez y su acceso, con largada desde la rotonda de Sandro, Ciclismo y Pedestrismo en Autódromo. Se trata de una competencia abierta a toda persona de cualquier nacionalidad que cumpla con los plazos, requisitos de inscripción, acepte la responsabilidad que suscribe por riesgos y equipos personales, y que cumpla este reglamento en todas sus disposiciones. En caso de suspensión por razones climáticas, por disposición sanitaria o por razones ajenas a la organización, se dispondrá de una nueva fecha pasando todos los inscriptos para dicha fecha. La persona que por traslado de la fecha requiera el reintegro de la inscripción, se reembolsará la misma descontando un 20% por gastos ocasionados.

Los participantes podrán retirar sus elementos personales cuando la organización lo permita y en compañía de un veedor de la misma. El atleta deberá tener su casco abrochado y colocado firmemente desde el momento en que toman su bicicleta del rack al inicio del ciclismo hasta el momento en que dejan su bicicleta en el rack, al final de la etapa de ciclismo. Los Atletas podrán utilizar solamente el rack designando para su bicicleta y deberán colocarla por sí mismos en su lugar correspondiente. Está prohibido obstruir el paso de otros atletas en el área de transición; no podrán interferir, remover, alterar el equipo de otro competidor dentro del Parque Cerrado. Se deberá montar y desmontar de las bicicletas en la línea designada para ese propósito. Está prohibido desnudarse o algún tipo de exposición que esté en contra de la moral y las buenas costumbres. El Ingreso al Parque Cerrado es solo para los participantes y personal debidamente autorizado, no está permitido ingresar con elementos de vidrio, tales como botellas, vasos (etc.) Todo atleta inscripto en la competencia estará asegurado desde que se larga la etapa hasta el final de su participación en la prueba. La Organización no se responsabiliza de cualquier problema que ocurra con el mismo, antes o después de la prueba.

Sin drafting

Los participantes no podrán competir con el torso desnudo. La sanción por no cumplir esta norma es la advertencia. El participante deberá parar hasta que corrija el defecto. Si la rectificación no se produce, la sanción será la descalificación. No podrán utilizar objetos que se considere de peligro para el competidor o los demás atletas como audífonos, walkmans, artículos de joyería, teléfonos celulares, bijouterie, entre otros. Utilizar equipo no autorizado para obtener alguna ventaja o el cual pudiera ser de peligro para otros. Desobedecer las reglas de tránsito. Ejemplo, circular en contramano en el segmento de ciclismo cuando la ruta está dividida por una o dos líneas que lo indican claramente

Es obligatorio usar durante toda la prueba el chip suministrado por la organización. En caso de pérdida del mismo, el corredor deberá abonar a la organización el total de $1000. El servicio médico de la prueba, podrá retirar de la misma al atleta que, a criterio del médico, no se encuentre en condiciones para continuar en la misma.

En cuanto a las reglas en la etapa de ciclismo, los atletas no tienen permitido bloquear a otros participantes. Usar ningún tipo de propulsión que no sea el provocado por la acción muscular del ciclista y la mecánica de la bicicleta. Cuando el circuito de ciclismo se desarrolle en ruta con doble línea amarilla, línea de trazos blancos u otra división de carriles contrarios, y el recorrido sea de ida y vuelta por el mismo circuito, los atletas no podrán invadir el carril contrario, ni utilizarlo para sobrepaso.

Está prohibido el drafting. Un atleta debe transitar sobre el lado derecho del recorrido, siempre y cuando el atleta no tenga contacto directo con otros, en cuyo caso debe respetar las distancias de separación permitidas. Cuando el atleta toma alguna posición dentro del grupo de atletas, el atleta deberá dejar un espacio razonable para que otro atleta pueda realizar movimientos normales sin llevar a cabo un contacto directo con otro atleta. Deberá existir un espacio razonable y adecuado antes de pasar a otro atleta. La zona de draft en eventos sin drafting o drafting ilegal, es un rectángulo de siete metros de largo por tres metros de ancho, la cual rodea a todo atleta y el cual deberán rodear todos y cada uno de los atletas. El extremo trasero de la rueda trasera de la bicicleta será lo que define el inicio de los siete metros del rectángulo hacia atrás. El atleta tiene un máximo de 15 segundos para atravesar una zona de draft de otro atleta, para luego ubicarse nuevamente a la derecha de la calzada. El uso de casco es obligatorio. El casco deberá estar en buen estado. Cualquier alteración, rotura, etc. en el casco está prohibido. El casco deberá estar abrochado y colocado firmemente todo el tiempo en que el competidor tenga posesión de la bicicleta, desde el momento en que el competidor mueva la bicicleta del rack al inicio de la etapa de ciclismo, hasta que coloque su bicicleta nuevamente en el rack al final de esta etapa.

Triatlón Short

Natación 750 metros

Ciclismo 20 kilómetros (sin drafting)

Pedestrismo 5 kilómetros

Triatlón Olímpico

Natación 1.500 metros

Ciclismo 40 kilómetros (sin drafting)

Pedestrismo 10 kilómetros