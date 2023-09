Hubo muchas consultas en ANSES local por el bono para trabajadores informales

El refuerzo de $94.000 dirigido a los trabajadores informales anunciado el pasado martes por el ministro de Economía, Sergio Massa, y la titular de Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social), Fernanda Raverta, generó en Trenque Lauquen importantes consultas en la UDAI (Unidad de Atención Integral) local.

Cabe recordar que la inscripción para los interesados comenzó el pasado miércoles 27 de septiembre a las 14 y permanecerá abierta durante todo el mes de octubre en la página web de Anses o en la app “mi Anses”. Y sólo el primer día hubo más de 70 vecinos a nivel local que realizaron su consulta en la oficina local con el fin de obtener información sobre cómo obtener la Clave de Seguridad Social a cual permite realizar este trámite. Por otro lado, fueron muchos los que también ya se inscribieron por la web.

Ayer por la mañana, en tanto, las inscripciones continuaron ya no sólo por la web, sino también en la oficina local.

Es importante señalar que este refuerzo se hará en dos pagos: la primera mitad en octubre y, la segunda, el próximo mes noviembre.

Requisitos

En este contexto, muchos trenquelauquenses se preguntan si les corresponde cobrar este bono o no y cómo anotarse para recibirlo. En este marco, los requisitos son los siguientes: Tener entre 18 y 64 años; No tener ninguna prestación o asistencia del Estado ni trabajo formal; No haber sido alcanzado con otras medidas anunciadas; Tener Clave de la Seguridad Social y una cuenta bancaria (en caso de no tener, la persona tendrá que ir al banco a tramitarla).

En tanto, no podrán cobrar el “nuevo IFE” quienes tengan un trabajo registrado (relación de dependencia, autónomos, monotributo, monotributo social y casas particulares); Jubilación o pensión; AUH, AUE, Asignaciones familiares o Progresar; Planes sociales (por ejemplo, Potenciar Trabajo); Prestación por desempleo.

En este punto, hay que tener en cuenta que Anses no sólo revisará a los solicitantes sino que, además, ANSES realizará una evaluación socioeconómica y patrimonial (consumo, bienes, cobertura de salud, etc.) de los solicitantes.