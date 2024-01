En diálogo con La Opinión, el dirigente radical, Francisco “Pepe” Font, brindó su visión sobre la actualidad de Trenque Lauquen considerando pertinente destacar los aspectos positivos con los que hoy cuenta la ciudad y que muchas veces no son tenidos en cuenta por alguna parte de la comunidad.

En ese marco, consideró necesario valorar el accionar municipal que garantiza el buen funcionamiento de los servicios y la calidad de vida a sus habitantes.

De esta manera, señaló que “hoy estamos observando el accionar de un nuevo gobierno, integrado por gente más joven que despertaba algunas dudas respecto de lo que podría ser su inexperiencia. Y por eso es importante destacar el accionar municipal que siempre es deficitario respecto de muchos servicios que dan mucho trabajo, que tienen siempre marcado el reclamo y hoy, siendo objetivos, tenemos que decir que estamos viviendo en un lugar de excelencia. Observo el pasto de las ramblas bien cortado, también del Parque, de las plazas. La iluminación actual de Trenque Lauquen, aunque tiene partes antiguas, ha evolucionado mucho con las luces led y eso es muy importante. Son muchos los lugares de la ciudad que se ven realmente bien”, comentó.

Vivir bien

En el mismo sentido, agregó que “yo siempre digo que a veces la costumbre de vivir bien no nos deja ser objetivos. Yo pienso que hoy Trenque Lauquen está atravesando uno de sus mejores momentos, no en comparación con otras gestiones de gobierno porque la anterior gestión también fue de excelencia, pero creo que se han ajustado algunas tuercas y la recolección de residuos es muy buena porque, aparte de los perros callejeros y algunos vecinos un tanto inescrupulosos que dejan la basura donde no tienen que dejarla, hoy Trenque Lauquen se ve limpio”. “Se observa a la gente trabajando y no estaríamos en condiciones de hacer críticas al servicio municipal ni a los empleados municipales. Pueda ser que sigamos en ese sentido. Yo quería destacar esto porque a veces no se lo hace porque uno se acostumbra a estar bien. Porque cuando vienen las épocas malas uno puntualiza en las cosas malas, y este es el momento de puntualizar las cosas buenas”.