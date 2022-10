Hoy será otro día de finales

Escribe: José Goicoechea

Dos días intensos ocurrieron en Mar del Plata de la mano de los deportistas locales en esta edición 2022 de los Juegos Bonaerenses. A las 8 medallas conseguidas el domingo, se sumaron cinco más el lunes y dos ayer.

Trenque Lauquen está teniendo un gran desempeño en la pista de atletismo y en la jornada de hoy, la última de las más cargadas, ya que el jueves por la mañana habría un mínimo de pruebas, se esperan varias competencias con serias posibilidades de nuevas medallas.

Desde Mar del Plata seguimos de cerca el día a días de los deportistas a pesar de ser un año muy difícil para una correcta cobertura periodística ya que la delegación se encuentra repartida en cinco diferentes hoteles. A raíz de esto, la ayuda constante de profesores, padres y choferes, para con los medios de comunicación, aportando datos y fotos, permite que se logren conseguir los resultados extraoficiales. Pero como viene siendo habitual, por lo menos hasta el día de ayer, la pista de atletismo Justo Román es la que marca la agenda deportiva. Desde ese lugar es que han llegado todas las medallas de la delegación trenquelauquense.

A saber, el lunes, Lucio Barragán ganó la medalla de plata en los 3.000 metros; Agustina Andrada fue plata en los 100 metros de atletismo PCD Visual 11; medalla de plata también para los lanzadores de bala Alexis Mesqui e Ignacio Ormaechea y además Manuel Gallego ganó la medalla de bronce en salto en largo.

Mientras que ayer, Román Montejo, en sus últimos Juegos Bonaerenses, inició la mañana con la medalla de oro en lanzamiento de bala y el día se cerró con otra presea dorada, conseguida por Alexis Robles, en salto en largo.

En la pista

La de ayer fue otra jornada larga (igual que el domingo y el lunes) donde la actividad inició a las 8 con las primeras pruebas de pista y campo.

Los atletas son los primeros en competir día a día, y ayer el clima estuvo mucho más fresco y nublado, especialmente por la mañana. Fueron Joaquín Cristóbal, en salto triple, y Román Montejo, en bala, los primeros en competir. Para Joaquín, una difícil prueba, de menor a mayor, logrando estar en los saltos finales, pero cerrando con un séptimo puesto, en tanto que Montejo se despidió de los Bonaerenses a lo grande. No fue su mejor prueba, pero le alcanzó con un solo lanzamiento válido para ganar, el primero de ellos, con 15.04 metros. El juvenil Sub18 sabe que el año próximo no podrá estar. Este año le dijo a La Opinión que “casi no pude entrenar” y eso se notó en los tres nulos consecutivos.

Siguiendo con lo ocurrido en la pista, también en bala, pero en damas, Delfina Zacarelli finalizó octava; Ezequiel Duckart fue segundo en la serie de los 400 metros y logró clasificar a la final; Julieta Flores participó de la final de los 1.500 metros llanos; en lanzamiento de disco, Agustina Lobianco se ubicó quinta. Y luego del mediodía, el turno de las postas de 4×100 metros. Tanto en damas como caballeros los locales no lograron clasificar a la final, quedando afuera por tiempos. La posta trenquelauquense de damas estuvo integrada por Renata Arbe, Juana Ibarzua, Tatiana Tapia e Inés Martínez; y la de caballeros, por Lucio Barragán, Josías Cobo, Valentín Nadales y Francisco Bath.

Mientras que en atletismo especial, el día se cerró con Alexis Robles, el juvenil de Beruti, que se lució en la prueba de salto en largo ganando la medalla de oro.

Otros deportes

Pero hay mucho más que las pruebas de pista y campo; el resto de los deportes sigue su camino a las instancias finales, en tanto que algunos ya han quedado eliminados.

Entre el lunes y ayer se vieron triunfos y derrotas, una de ellas del ajedrecista Andrés Mordau, que sumó 3 triunfos y una caída; en taekwondo Uma Zeese es una de las que ha logrado encadenar triunfos y mantenerse con chances de ser finalista; en boccia terminó la participación de Jesús Rincon, al igual que en newcom, donde el equipo Correcaminos cayó ayer ante Mar del Plata y quedó eliminado; la dupla de tejo también cayó en semifinales y sin chances de medallas; en tenis, Alejandrina Ferreyra se recuperó de la derrota del lunes con un buen triunfo ayer y sigue en carrera; en pentatlón de adultos mayores, Adriana Larraudé y Cristina Bertone han logrado avanzar a instancias de finales, al igual que el Sub17 de básquet que ayer ganó y pasó a semis.

La dupla de pelotaris también consiguió un triunfo ayer, por 2 a 0, pero no tienen chances de medalla; en vóley, beach vóley y beach hándbol el presente es similar. Los equipos han intercalado triunfos y derrotas en ambos días, situación que los alejó de la posibilidad de pelear por un podio.