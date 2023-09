Hoy parte la delegación local a Mar del Plata

Llegó el día más esperado por todos ya que hoy la delegación local estará viajando a Mar del Plata para ser parte de la final de los Juegos Bonaerenses 2023. Desde el área de Deportes Municipal se han ultimado detalles en la jornada de ayer para que las casi 400 personas que son parte de la delegación disfruten de seis días en “La Feliz”. La delegación estará encabezada por el director de Deporte del Municipio, Sergio Barbas junto a los profesores Martín Lusetti, Soledad Díaz, Braian Galeano, Martina Alomar y Agustina Moras,

La convocatoria para esta noche es a las 23.30 horas frente al Palacio Municipal ya que a las 24 horas micros y combis partirán a Mar del Plata. Será una delegación numerosa, ya que el número final ascendió a las 370 personas y es por ello que este año serán 5 los hoteles que se ocuparán. En la edición de hoy compartimos todos los datos a tener en cuenta para esta Final Provincial en Mar del Plata que inicia el viernes con la Fiesta Inaugural y se cierra el miércoles 20 con las últimas competencias en horas de la mañana.

Todos los clasificados

A nivel deportivo tanto en juveniles y adultos mayores, se han clasificado a Mar del Plata,

Justo Alasio, en categoría Sub16 de Badminton; Isidro laserre, en Sub16 de Tenis de Mesa; en la disciplina Bonaerenses en Carrera estarán, en Sub18: Lucio Barragán; en Universitario: Lautaro Barragán; en Atletismo PCD: Manuel Gallego (salto en largo); Juan Pablo Marengo (80mts); Santiago Bernard (100mts); María González (100mts); Maico Sombra (100mts); Alexis Robles (bala); Oscar More (salto en largo); Azul Tomé (salto en largo); Leonel Zuchini (pelota de softbol) y Agustina Andadas (100mts). En Atletismo Convencional, Sub14 Femenino: Alma Morena Barrera (martillo); Briza Morena Flores (1200); Renata Barragán (marcha); Camila Tello (Disco); Isabella Benito (150) y Jimena Moriamés (jabalina); en Sub14 Masculino, Elian Alex Tom (Bala); Benjamín Emiliano Gutiérrez (100 con vallas); Nicolás Alejandro Villareal (Marcha); Valentino Agrazar (2000mts) y la Posta del PUA formada por Isaías Simón Butiérrez, Ezequiel Cañete, Sebastián Domínguez, Valentino Agrazar y Nicolás Alejandro Villareal. En Sub16 Femenino, Josefina Gatica (Largo); Merlina Ángeles Giménez (Bala); Lola Pérez (Marcha); Julieta Helguera (Disco) y Carena Gianela (300mts); Sub 16 Masculino, Nazaro Benjamín Gómez (Martillo); Samuel Peña (Triple); Samuel Peña, Bautista Andrade, Sebastián Guidi y Alejo Leonel Peña (Posta PUA); Eros Castiglione Pérez (295 con vallas); Kevin Bravo (Marcha); Simón Martino (3000mts) y Maximiliano Goñi (Largo); en Sub 18 Masculino, Gonzalo Sebastián Sosa (Bala); Joaquín Mola (Salto en alto) y Joaquín Cristóbal (Salto en largo) y en Sub18 Femenino, Camila Colla (Disco); Celina Arabetti, Sibila Cabezas, Antonella Valente y Guillermina Wesselhoefft (Posta Los Médanos); Renata Arbe (Largo) y Denisse Tapia (100 con vallas).

Más deportes

Más allá del atletismo, que siempre es muy numeroso y aporta gran cantidad de medallas, este año Trenque Lauquen también tendrá otros deportes, como Skate, con Joaquín Dalbene, en Sub15 y Juan Pedro Ledesma, en Sub18, dos que ya han estado años anteriores. En Ajedrez, categoría Sub14, Andrés Mordau; en Beach Vóley el equipo Sub14 femenino formado por

Cuerda y Alcorta; el Sub14 Masculino de Merca y González; el Sub16 Femenino de Pujol y Luppi; el Sub18 Femenino con Núñez y Villaro; y en Universitario Femenino formado por Torres y Martínez.

En Taekwondo dos clasificados, ambos en categoría Sub14, pero en diferente pesaje, Esteban González y Thiago Barragán. En Pádel, categoría Sub18 la dupla formada por Román Josemir Palomeque y Nicolás Zelasqui; en fútbol tenis, categoría Sub 18 la dupla de Candela Amador y Ana Ávila. En hockey, Sub 14 Femenino y Sub 14 Masculino, los equipos que representan al FBC Argentino. En básquet 3 vs. 3, en Sub 18 Femenino y en Sub 14 Masculino, también irán los equipos del FBC Argentino, y en la modalidad de 5 vs. 5 el equipo de Los Medanos en Sub13. En la disciplina de tejo mixto, Adultos Mayores, la pareja formada por Alicia Schwen y Jorge Carnez; en pádel femenino, Adultos Mayores, la dupla integrada por Susana Regourd y María González y en pádel masculino, Adultos Mayores, la pareja de Raúl Scuri y Carlos Passini. Además, los equipos de Newcom, tanto en categoría A y B, representando a la Municipalidad, formaciones que siempre realizan muy buenas actuaciones en las finales, en Natación Femenino Adultos Mayores, clasificó Susana Toniolo y en Masculino, Sergio Aristimuño y en Tenis de mesa, categoría B, Jorge Lucero. E Acuatlón, Sub18 Rosario Arguello; en Burako estará Delia Prieto, en Adultos Mayores; en Cestobal 3×3 el equipo de la Escuela Municipal; en Handbol, categoría Sub14 Masculino el Colegio Los Nuevos Ayres; en Sub 16 masculino el Instituto Nuestra Señora del Rosario; en Sub16 femenino el Instituto Miguel Di Gerónimo y en Sub18 femenino el Instituto Agrotécnico Padre Castellaro (IAPC); en handbol playa, Sub16 Masculino el equipo formado por Benjamín Nicora, Alejo Peña, Juan Cenizo, Felipe Loureiro, Bautista Andrade, Fausto Álvarez Fausto e Isaías Rouredda; en Sub16 Femenino el CEF Nº18; en Sub 18 masculino el Instituto Miguel Di Gerónimo y Sub18 femenino el CEF Nº18.

Los nadadores

Otro deporte numeroso será la natación, con la presencia en Sub14 de María Paz Barella (100 Libres); Pilar Moralejo (100 Espalda); Timoteo Fiorellini (100 Pecho); Isolina Elichiry (100 Pecho) y Agustino Martino (2000 Libre); en Sub16, Priscila Villalobos (100 Pecho); Renata Moralejo (100 Mariposa) y Simón Torres (100 Espalda); y en Sub18, Gerónimo Doce (100 Libres); Valentín Angulo (50 Libre) y Brenda Villaro (100 Pecho) y en PCD, María González (50 Libres). En Paleta, en Sub14 la dupla Vicente Carrera y Gabriel Hernández; y en Sub16, Felipe Paladino y Martiniano Razetto; en Mus, adultos mayores, Rubén Martínez y Juan José Egoburu; y en Tenis, Sub14, Alejandrina Ferreyra y Estanislao Cuevas; en Sub18, Esteban Castañares; en Universitario, Franco Barbero Lanati y Yanina Tassone; en Tenis dobles, Sub14,

Ioshua Sanabria Saavedra y Valentino Rey.