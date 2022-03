Con la pandemia de Covid-19 ya en su aparente etapa final, la mayoría de los comercios y oficinas han decidido volver a brindar su atención de manera presencial en un escenario que (más allá de mantener cuidados básicos como el uso del barbijo en lugares cerrados o permitir ingresar sólo a dos o tres personas a la vez, según la magnitud del local, para garantizar el distanciamiento social) hoy es de plena normalidad.

No obstante, hay algunas firmas que han decidido mantener su atención virtual entendiendo a esta herramienta como un medio fundamental en los tiempos que corren para sostener y aumentar su nivel de venta o de prestación de un servicio determinado.

En este marco, La Opinión tomó contacto con referentes de la actividad comercial en la ciudad quienes brindaron su visión sobre el nuevo panorama que se presenta en los primeros meses de la post-pandemia.

Normalidad

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Trenque Lauquen, Ignacio Concepción, comentó que hoy los comercios del distrito “están trabajando todos en la normalidad. Y algunos han encontrado una opción dentro de lo virtual para incrementar sus ventas o para poder modificar parte de sus ventas”, dijo el dirigente antes de aclarar que “este es un camino que falta desarrollar para muchos comercios y que hay que tratar de inmiscuirse en ese camino para poder potenciar las ventas y ser competitivos, porque hoy parte de la competitividad se consigue con la posibilidad de saber utilizar la virtualidad”.

Cambios

Por su parte, el corredor público trenquelauquense Ricardo Sacco, quien es un estudioso del escenario local en lo que respecta al movimiento comercial e inmobiliario, comentó: “Mi apreciación es que a nivel local o regional gran parte de la gente volvió al trabajo de manera presencial. Durante la pandemia mucha gente trabajaba en la casa, pero hoy se volvió un poco más a la actividad en la oficina. Hemos visto que esto ocurre en organismos públicos y en empresas de distintos rubros”.

Seguidamente, afirmó: “Lo que sí vemos puntualmente, en el caso nuestro y también en algún otro rubro, que la pandemia agilizó los tiempos de muchas cosas. Por ejemplo, a nosotros la afluencia de gente nos ha bajado un 40% en la oficina. Porque el que viene a pagar el alquiler ha comenzado a hacer transferencias y lo que nos tiene mucho más ocupados es el Whatsapp. Antes venía la persona a la oficina y ahí se la atendía. Ahora la persona te consulta por Whatsapp cuánto es el alquiler y si tenés una casa o un departamento y ya no viene a la oficina. Y, cuando viene, lo hace con algo definido”.

“La gente empezó a pagar el alquiler por transferencias y el propietario no viene a cobrar. Eso es lo que está ocurriendo hoy y comenzó a ocurrir después de la pandemia” sintetiza Sacco.

Compra-venta

El entrevistado además explicó que “lo mismo pasa con la compra-venta. La gente te manda un Whatsapp para ver si uno tiene una determinada propiedad, entonces le mandamos el video por ese mismo medio o a través de otras redes sociales y, cuando la gente viene a la oficina, ya lo hace con algo específico, con la idea de poder ver o adquirir una determinada propiedad y no perder tanto tiempo”.

Por otro lado, el martillero indicó: “Lo que sí vemos es que la persona que se vino de las grandes ciudades por la pandemia, muchos no se han vuelto a trabajar y siguen trabajando de forma virtual desde acá o bien en Capital hemos visto que muchos bancos y compañías de seguro que tenían grandes inmuebles ocupados han dado de baja esos contratos y cada uno de esos empleados trabaja desde su casa porque lo pueden seguir haciendo. En otros rubros lo tienen que seguir haciendo y la persona sí o sí tiene que estar presente, pero sí vemos que las grandes empresas en Capital siguen trabajando bastante a la distancia con alguna reunión en forma semanal, antes iban cinco días a la oficina y ahora se va una vez por semana o cada quince días como para establecer alguna reunión. Pero la mayoría han seguido trabajando en forma virtual y a las grandes empresas esto les ha servido para generar un importante ahorro, porque no gastan más en café, no tienen mozos, no gastan en productos de limpieza, en luz y otros aspectos. Esas empresas han achicado mucho los costos teniendo al personal en la casa trabajando”, dijo antes de culminar señalando que “acá, en Trenque Lauquen, ha vuelto todo a la normalidad con algunos avances importantes como en temas de cobranza, consultas en redes sociales y compra on line. Pero la gran mayoría volvió a sus puestos de trabajo”.