El domingo pasado, antes del ingreso de los equipos de Giat y Ferro al Estadio Adhemar Berengan de Beruti, se realizó un homenaje al máximo goleador histórico del “Fabriquero”, Luis Victorio “Mota” Blandi, y también un jugador destacado de la institución por más de 20 años.

El jugador recibió una placa, y fue saludado con un largo aplauso, también durante este último mes se grabó una canción por Ramiro Pedini (RAMA MC) y se confeccionó un fascículo coleccionable.

Al homenaje concurrieron ex jugadores, no solo del equipo berutense sino de quienes lo enfrentaron, la familia Blandi, socios e hinchas de Giat, dirigentes y el plantel de la primera y la tercera división del club.

“Gracias por acordarse”

“Después de tantos años volver a estar en la cancha de mis amores, es un día bárbaro, siento una emoción terrible. Ver tanta gente que hacía años que no la veía, y hoy encontrarme así… Tantos partidos perdidos, tantos ganados, todo emoción… ¡Giatero! Hoy le quiero dejar a toda la hinchada de Giat un gran abrazo, un gracias por acordarse de mí en esta forma, yo creo que no hay palabras para agradecerle a todos lo que han hecho por mí”, fueron las palabras de “Mota” Blandi en el marco del homenaje.

“Mota Blandi es un símbolo de Beruti, y fundamentalmente de Giat y de todos los que tuvimos la suerte de verlo jugar, como yo que lo vi salir campeón del 64 -mi papá me llevó a la cancha de chico- y lo disfruté hasta el 68. Un jugador extraordinario con una capacidad goleadora que superó lo que es la zona, hoy seguramente estaría jugando en otro nivel. Cabeceaba fantásticamente bien, se elevaba mucho, casi como si le pegara con el pie a la pelota. Era rápido, y manejaba los dos perfiles”, marcó Daniel Spina, ex jugador y DT de Giat de Beruti.