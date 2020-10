“Hoy estamos trabajando bien y pienso que así seguirá la actividad en los próximos meses”

Desde hace más de 30 años, “Paco” Lemos se desempeña como maestro mayor de obras. En el Día del Técnico, dialogó con La Opinión y contó el presente del sector de la construcción y afirmó respecto a la pandemia: “Hoy no estamos trabajando de manera normal, pero se asemeja mucho a lo normal”.

A pesar de ser este 2020 un año sumamente difícil para todas las actividades económicas, hay sectores que, de a poco, han comenzado a mostrar una reactivación. Y el rubro de la construcción es uno de ellos. Así lo afirmó a La Opinión César Elvio “Paco” Lemos, presidente del Colegio de Técnicos de Trenque Lauquen y vocal, a nivel provincial, representando al Distrito VII. Él fue entrevistado por este medio en el marco del Día del Técnico que hoy se conmemora en todo el país.

“Hubo unos meses en que el trabajo estuvo nulo porque no hubo actividad, no se podía trabajar, estaban todas las oficinas cerradas y no se permitía realizar ningún tipo de obra. Cuando se habilitaron las obras con albañiles, ahí se empezó a mover. Hoy no estamos trabajando de manera normal, pero se asemeja mucho a lo normal. Aunque, en un principio, sobre todo en el mes de abril, el parate fue absoluto”, afirmó.

Lemos contó que el Colegio de Técnicos de Trenque Lauquen está integrado por “maestros mayores de obra y técnicos electromecánicos. Hay también algunas tecnicaturas que pertenecen a la penitenciaría como lo son los técnicos en balística que deben actuar ante algún hecho de sangre. Ellos también hacen labores de peritos e incluso también, algunos maestros mayores de obras, deben actuar de esta manera cuando se los convoca para hacer un informe técnico sobre alguna denuncia que involucre el estado de una obra”.

Asimismo, señaló que “a nivel de la provincia de Buenos Aires hay unos 5 mil técnicos matriculados”. “En el distrito 7 somos unos 450 y, en lo que respecta a Trenque Lauquen, 25”, detalló.

Mayor actividad

Respecto del movimiento actual de la actividad, el entrevistado señaló que “normalmente en el Colegio se hacen 30 o 35 planos por mes y habíamos llegado sólo a hacer 10 en el peor momento de la cuarentena”. “Hoy estamos, más o menos, en 27 planos. Bastante bien. Cuando empezaron a trabajar los albañiles, la gente empezó a gastar. Cuando la economía está mal y la gente no puede comprar dólares, invierte en construcción porque sabe que mañana ese dinero se recupera. Porque los valores de la construcción están en dólares. Gracias a Dios el campo se mueve y la gente del campo está comprando muchos departamentos. El 60 por ciento de los departamentos que se compran en un edificio son de personas relacionadas con la actividad agropecuaria y, esa compra, repercute positivamente en todos los rubros. Andando bien el campo, en Trenque Lauquen se mueve todo. Les va bien a los técnicos, a los arquitectos, a los ingenieros, al almacenero y todos los trabajadores porque vamos atados a la economía agropecuaria. Esta zona es así. Si no trabaja el agropecuario, nosotros estamos muertos, porque no tenemos industrias. En Trenque Lauquen todo funciona mejor cuando al campo le va bien, se mueve la rueda”, sostuvo.

Edificios

En referencia al nivel de movimiento que puede apreciarse a nivel local, Lemos comentó que “los edificios de altura importantes están a cargo de ingenieros”. “Nosotros sólo tenemos incumbencia hasta cuatro pisos. Los mayores de cuatro pisos los desarrollan los ingenieros porque es lo que corresponde”, dijo antes de agregar que “edificios de cuatro pisos se están haciendo muchos”, añadiendo: “Pienso que van a seguir apareciendo, también de planta baja y un piso. Hay mucho trabajo en ese tipo de obras y ahí estamos entrando nosotros. Estamos trabajando bastante bien”.

Por último, Lemos contó: “Pienso que en los próximos meses vamos a trabajar más o menos bien. Yo soy el visador del Colegio de Técnicos y sé todo lo que va entrando. Son 25 matriculados veo todos los planos que están haciendo y por eso sé que estamos trabajando bien. Esperemos seguir así”.