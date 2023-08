Hoy es noche de partidos en dos escenarios locales

La Liga Municipal de Vóley le da continuidad a sus torneos en la noche de hoy con la presencia de los equipos masculinos. Los hombres jugarán por la novena fecha del certamen, en tanto, las damas abrieron el pasado fin de semana el Torneo Clausura.

Repasamos hoy el programa de esta noche como así también lo que dejó el primer capítulo del certamen femenino.

Para esta noche, con partidos que se jugarán desde las 21 horas en los gimnasios del Polideportivo Municipal “Poroto” Abásolo y Escuela Técnica, los hombres irán por la novena fecha con los cruces entre FBC Argentino y Muni TL, en el Polideportivo a las 21 horas y mismo horario y lugar el duelo entre Bicen CC y DPB contra Tejedor Vóley. A las 22.30, en el Polideportivo, Bicen Mayores contra 9 de Julio Vóley y Bucaneros Santa Rosa contra América-CEF N°45. En tanto que, también a las 22.30, pero en el Escuela Técnica, el juego entre Argentino Pehuajó y Casbas Vóley.

Fecha libre para Bicen Juveniles.

Las damas

El pasado viernes el Vóley Femenino inició el Torneo Clausura y CEF A le ganó a Tres Lomas B por 25-17, 20-25, 25-19 y 25-23; Progreso superó al CEF Garré por 25-17, 25-22 y 25-17; triunfo de Tres Lomas A ante CEF B por 25-11, 25-19 y 25-12; Monumental le ganó a Argentino A por 25-16, 25-14 y 25-19 y Barrio Alegre venció a Argentino B por 22-25, 25-23, 25-14 y 25-18.

Tuvo fecha libre Sarmiento.

Y la segunda fecha se jugará en la noche del viernes 25 de agosto, enfrentándose Argentino A vs. Progreso; Monumental vs. CEF A; CEF Garré vs. Tres Lomas B; CEF B vs. Argentino B y Tres Lomas A vs. Sarmiento. Libre quedará el equipo de Barrio Alegre.