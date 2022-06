Hoy, a pasear en dos ruedas

Por un decreto de la ONU, del año 2018, se nombró al 3 de junio como el Día Mundial de la Bicicleta y de esta forma lo recordamos en las palabras del pehuajense Ricardo Bernal, un cicloviajero que día a día trabaja para impulsar y promocionar su pasión por las dos ruedas.

En cuanto al decreto de la ONU, “el objetivo esencial es darle más protagonismo a un medio de transporte como es la bicicleta y que el mismo pueda servir para paliar la crisis del mundo actual debido a la contaminación y al cambio climático. Anima a los países miembros a promover el uso de la bicicleta para fomentar el desarrollo sostenible, promover el ejercicio físico, prevenir enfermedades relacionadas con el sedentarismo y convertirse en una alternativa viable, a medios de transportes contaminantes” dice Bernal.

ONGs argentinas y personas activistas particulares trabajan con mucho esfuerzo, en concientizar y promover el uso de la bicicleta. Acciones plasmadas en los foros argentinos Santa Fe 2017, Santa Rosa 2018, Salta 2019. Mundial en Rosario 2021 y el próximo argentino, los días 2, 3 y 4 de septiembre en Gualeguaychú, Entre Ríos. “Es un gran y apasionante trabajo, que no tiene mucho eco y la debida atención y preocupación, de los funcionarios y autoridades de nuestras ciudades”.

Proyectos

Bernal, quien visita asiduamente la ciudad presentando sus ideas, como así también otros lugares del país, explicó: “Particularmente debo destacar, que el poder Ejecutivo, HCD y un grupo de ciclistas o usuarios de bicicleta, y vecinos de la ciudad de Trenque Lauquen, me brindaron la oportunidad de defender, ampliar y argumentar, mis proyectos presentados en el 2020 y 2021. También, que los directivos, docentes y auxiliares, de los colegios secundarios de nuestro partido, entendieron la propuesta y el mensaje, y me brindan la oportunidad de poder transmitirlo a su comunidad educativa. Un mensaje humanista, desprovisto de cualquier intencionalidad, que no sea abordar desde una bicicleta, temas como tránsito, planeamiento urbano, discapacidad, arte, salud, género, ley de tránsito, normas de seguridad, etc”.

Nuestros tránsitos son caóticos, con excesiva velocidad. No se puede hablar de tránsito u ordenamiento urbano si no se considera a la bicicleta como una actora importante. Y cada vez será mayor el protagonismo. Datos de las grandes urbes argentinas y mundiales. Y de tendencias y venta de bicicletas. Por más que se haga oídos sordos o mirar para otro lado, autoridades, funcionarios o usuarios de bicicleta, debemos trabajar mucho y ocuparnos del tema.

Se debe realizar un censo. Cuantas bicicletas circulan. Lugares de mayor circulación. Tipos de bicicletas y uso. Género, edad y dentro de estos ítems, cuantas mamás con bebes o niños. Cuantos adolescentes. Se debe visibilizar la bicicleta. Erradicar los obsoletos bicicleteros viejos y deteriorados, que lo único que hacen es romper las bicicletas (rayos, disco frenos, palancas) y trastornos y accidentes a los transeúntes. En su lugar colocar en las veredas, en cada esquina y en medio de la cuadra, caños doblados, con altura suficiente (muy económicos), abulonados al piso, donde la bicicleta se apoya y se asegura, entre medio de los caños. Lograremos visibilizar más el rodado y un mayor orden en las veredas.

Debemos atender, considerar y dar lugar a las bicicletas adaptadas. Bicicletas muy importantes para la movilidad de la discapacidad.

Por último, construir las bicisendas o ciclovías. Un trabajo difícil, que requiere una planificación técnica importante y que debe tener mucho sentido común, y después, un trabajo más grande aún, que es la concientización para su adecuado y obligado uso.

Ley de tránsito nº 24.449 y nº 25.965, del 20/04/2004. Esta ley le da un marco adecuado para los cambios, y concientización. Con derechos y obligaciones al usuario de bicicleta.

Mucho por hablar y mucho por hacer. Una ciudad, surcada ordenadamente por bicicletas, es una comunidad moderna, sana, alegre y más libre.