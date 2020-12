Horarios bancarios

El Gobierno provincial confirmó que bancos del interior bonaerense cambiarían, desde este martes 1 de diciembre y hasta el 4 de abril de 2021, el horario de atención en unos 80 municipios del interior, aunque en el anuncio inicial no estuvo incluido Trenque Lauquen.

Con el nuevo horario desde ayer una gran cantidad de bancos abren sus puertas al público a las 8 y permanecen abiertos hasta las 13.

Así, el nuevo horario de atención estival se adelanta dos horas y culminará dos horas antes en 25 de Mayo, Adolfo Alsina, Alberti, Azul, Bahía Blanca, Balcarce, Bolívar, Bragado, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Chivilcoy, Coronel Suárez, Daireaux, Florentino Ameghino, General Pinto, General Pueyrredon, Villegas, Guaminí, Hipólito Yrigoyen, Junín, La Costa, La Plata, Lincoln, Luján, Mercedes, Necochea, Olavarría, Pehuajó, Pellegrini, Pinamar, Puán, Rivadavia, Saavedra, Salliqueló y San Andrés de Giles entre otros distritos.

No hay objeción

A nivel local, desde el Municipio se informó a este medio que ayer a la mañana se envió una nota a Gobernación manifestando que no obstante considerar que la Comuna no tiene “competencia para decidir sobre los horarios de las entidades bancarias”, desde el Ejecutivo municipal no se tiene objeción que hacer al respecto.

Así desde diferentes ámbitos se quedó a la espera de una definición al respecto desde Provincia.