“Honran la actividad prestando un servicio en este momento de alta incertidumbre”

De más está decir que el Día del Comerciante 2022 encuentra a todos los trabajadores de este sector transitando un panorama económico complejo y de mucha incertidumbre. Y es justo en estos momentos cuando es conveniente reconocer el esfuerzo que todos ellos realizan cotidianamente para mantener sus respectivos emprendimientos en pie.

Y así lo entiende también el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Trenque Lauquen, Ignacio Concepción, quien, en diálogo con La Opinión envió un mensaje a todos los comerciantes del distrito destacando el compromiso que todos ellos tienen con su propia actividad.

“Queremos decirles a los comerciantes Feliz Día. Ellos honran la actividad prestando el servicio todos los días y sobre todo en este momento de alta incertidumbre, de costos altísimos y de situaciones sin resolver que complican la operatoria del día a día y aún así siguen manteniéndose, algunos utilizando tecnología para ser más competitivos y otros manteniéndose en las actividades tradicionales. Desde la Cámara de Comercio lo que pretendemos, obviamente, es que se pueda celebrar un Día del Comerciante con muchas ventas que es lo que todos buscamos”, expresó.

Última semana

En referencia a cómo se sintió en el sector comercial de Trenque Lauquen el efecto causado por la sorpresiva renuncia del ahora ex Ministro de Economía, Martín Guzmán, Concepción describió: “Fue variado. Algunos rubros tuvieron, automáticamente, suba de precios. Hubo otros rubros que tuvieron suba de precios y también faltante de productos y hubo otros rubros que no conseguían el producto y no tenían precio”, comentó.

Asimismo, agregó: “Y después, como siempre, depende de cada actividad de cuál es la posibilidad que tienen con respecto a cada producto, porque hay rubros que venden productos con fecha de vencimiento que tienen que tener salida y, además, que son de consumo masivo. Pero sí ha habido un aumento en casi todos los productos. Después también depende la incidencia que tiene el dólar en la fabricación de cada producto en sí”.

Sin resolver

En este marco, el dirigente comentó que “lo que nosotros vimos en los comerciantes de Trenque Lauquen fue que han intentado mantener la fidelidad con el cliente y tratar de concretar la venta porque tampoco estamos en una situación en la que haya un stock muy grande como para poder jugar y se necesita vender para seguir con el día a día, entonces nadie se puede dar el lujo de perder una venta. Y también porque la situación es compleja desde hace bastante tiempo”.

Por último, señaló que “lo que vivimos esta semana con la renuncia de un Ministro en una vorágine de dos o tres días es el ejemplo de lo que viene sucediendo hace bastante. Hay muchas cuestiones estructurales que no se terminan de resolver, que empeoran y se agravan y hacen más complejo el día a día para todas las actividades”.