Hockey, voley y beach voley, la apuesta deportiva del Reencuentro

Otra gran noche deportiva se vivió en la ciudad de la mano de las Olimpíadas del Reencuentro y de la Juventud organizadas por la Dirección de Deportes municipal. Como es habitual, y esto no cambió a pesar del contexto en que se vive por el Covid-19, enero es bien ocupado por las Olimpíadas con deportes que se multiplican en diferentes sectores.

Al hockey femenino que se juega en la cancha de césped sintético de Argentino y el voley que se está disputando en el playón del Polideportivo, anoche se sumó el beach voley en la cancha de arena ubicada en el predio municipal. El newcom ya cerró su participación, y todavía se aguarda la presencia de otros deportes como básquet, tiro con arco, handbol beach, cesto beach y ajedrez.

Con victorias de Las Panteras ante Lechuzas y de Los Gatos frente a Argentino, el voley femenino inició en la noche del martes, en el Polideportivo “Poroto Abásolo” su participación en la edición 2021 de las Olimpíadas del Reencuentro. En la jornada del martes, pero en el camping del FBC Argentino también se jugó hockey sobre césped por segundo día consecutivo, con triunfos de Barrio Alegre, en Sub 16, y de Treinta de Agosto y Club Nuevo Trenque Lauquen, en mayores.

El hockey sobre césped tenía anoche su tercera jornada consecutiva en un certamen en el que participan cuatro equipos en la categoría Sub 16 y 11 en la categoría mayores. Además, anoche otro deporte hacía su debut en el Polideportivo Municipal: el Beach Voley, disciplina en la que se anotaron 14 equipos.

Protocolos

La edición actual de las Olimpíadas del Reencuentro y la Juventud se desarrolla en el marco de la situación sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19 bajo normas de protocolo de bioseguridad, para preservar la salud de los participantes, explicó la Dirección de Deportes municipal, organizadora del evento.

Tanto en hockey como en básquetbol y vóleibol la Dirección de Deportes trabajó los preparativos en forma conjunta con las asociaciones correspondientes: Federación Noroeste de Hockey de Buenos Aires, Asociación Básquet Trenque Lauquen y Comisión Municipal de Vóleibol Femenino.

También habrá Tiro con Arco en la sede del Club Barrio Alegre; Beach Vóley 3 vs. 3 masculino y femenino, Hándbol Beach, Cesto Beach, Básquet 3 vs. 3 y Vóleibol.

Resultados

Para esta noche la actividad seguirá con el hockey femenino, desde las 19.15 en juveniles entre las chicas de Barrio Alegre y Atlético Pellegrini, y en mayores, a las 20.45 Las Lechuzas ante Atlético Rivadavia y a las 22.45 el duelo entre Treinta de Agosto y Las Rosalías. En la noche del martes, en Sub 16, Barrio Alegre había vencido por 5 a 0 a Ferro Carril Oeste; en mayores, Treinta de Agosto se impuso a Las Lechuzas, por 4 a 2, y Club Nuevo le ganó a Saque del Medio, en 4 a 2.

Mientras que en voley femenino, los resultados oficiales de la fecha inicial, arrojaron la victoria de Las Panteras ante Lechuzas, por dos sets a cero (25/15 y 25/20) y Los Gatos que superó a Argentino, por dos sets a cero (25/9 y 25/15). Esta noche, a las 20.45 el duelo entre Argentino y Las Panteras; y a las 21.45, Lechuzas ante Los Gatos.

El beach voley tenía anoche cuatro partidos en la rama femenina, con los equipos de Las Mamut, Las Pochitas, Las Agustinitas, Fusión Femenina, Mirá que Dos Nenas, Viruss 21, Unión y 2021. En tanto que la rama masculina jugará esta noche, con estos partidos: a las 20 horas Lesionados vs. Aumento 2 X 300; 20.45 jugarán Cocoon vs. Los Mielsitas; desde las 21.20 juegan Casi Vóley vs. Aston Birra; y desde las 22 horas Quien Dijo Mía vs. Los Picantes.

