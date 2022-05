HCD: Obras para tener un edificio más sustentable

Una serie de trabajos enfocados en mejorar la utilización de energía eléctrica y calefacción se están llevando a cabo en el edificio del Concejo Deliberante de Trenque Lauquen. Los conceptos de sustentabilidad y accesibilidad marcan el rumbo de un proyecto que busca amortiguar el impacto ambiental y generar a su vez un ahorro económico material.

Así lo adelantó en la última sesión el presidente del HCD, Alberto Rodríguez Mera, cuando explicó los motivos de la contratación de un electricista y un gasista matriculado, y anunció el final de la obra de los baños principales.

Las modificaciones están alineadas a una política de desarrollo sustentable consensuada con funcionarios del Ministerio de Energía de la Nación que realizan relevamientos de edificios públicos en todo el país, y luego vuelcan esos resultados en cambios para mejorar consumos y proteger el medio ambiente. Una de las conclusiones comunes, indica que en general se realiza una mala utilización de la energía a diferentes escalas.

Diseño óptimo

En ese sentido, “este edificio tiene un sistema y diseño de utilización energía óptimo, utilizamos energía solar y estamos tratando de adecuar el edificio para que sea lo más inteligente posible y haga el menor impacto en el ambiente, además de la cuestión de economía práctica”, informó Rodríguez Mera.

Una de las primeras consultas que le hicieron desde el Ministerio en la reunión que mantuvieron hace unos días, fue si existía un dispenser de agua fría y caliente en el edificio. “Nosotros tenemos uno y ellos detectaron que estos artefactos tienen una utilización de un tiempo mínimo y sin embargo están enchufados los 365 días del año, además utilizan una resistencia que produce un consumo altísimo para sacar agua casi hirviendo o helada, y en todo este edifico contamos con heladera, cocina y pava eléctrica, así que lo vamos a reemplazar y descartarlo porque no produce ningún beneficio” adelantó el concejal.

Otra sugerencia del Ministerio se refirió a la calefacción, que en el caso del HCD se realiza a través de dos “Split” grandes. “Según sus mediciones, son los artefactos menos eficientes para producir calor en invierno y lo más eficiente es un calefactor de gas natural. Y para eso ya tenemos la instalación, así que compramos un calefactor y sólo tenemos que llamar a un matriculado porque es la opción energéticamente más ventajosa, lo que menos impacto produce y lo que más económico resulta” agregó el funcionario.

Por otra parte, y a raíz de algunos problemas que se manifestaron durante una sesión con el abastecimiento eléctrico, “se hizo una prueba en la semana en el mismo horario, con los técnicos y todo encendido y no pudimos detectar el inconvenientes, lo que motivó que siguiéramos buscando el origen, lo que nos llevó a contratar un electricista particular y vamos a hacer un relevamiento. Lo primero será un plano eléctrico ya que el edificio no tiene, la instalación es vieja y requiere una revisión general” explicó el titular del legislativo.

Por último, Rodríguez Mera informó que se finalizó con la obras de la refacción de baños, que ahora cuentan con mayor confort y privacidad, y un espacio amplio y exclusivo para personas con discapacidad.