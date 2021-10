HCD Juvenil: Fueron aprobados unos 50 proyectos

La presencia en el recinto de familiares, docentes, concejales y autoridades municipales, una participación récord de 30 concejales juveniles representando a 15 establecimientos educativos del distrito, intensos debates y la puesta a votación de 52 anteproyectos, fueron los ejes que marcaron la edición 2021 del Concejo Deliberante Juvenil, que culminó el viernes con la Sesión Legislativa, la posterior entrega de diplomas y presentes -un mate artesanal de cerámica elaborado por Carina Piñeiro- a los estudiantes y a los docentes tutores que este año formaron parte de la 10ma. edición del programa.

50 propuestas

La Sesión comenzó a las 20 horas y culminó alrededor de las 22, tuvo como particularidad que todos los anteproyectos sancionados arrojaron votaciones divididas, siendo aprobados por mayoría.

De esta manera, la Sesión Juvenil 2021 arrojó un total de 50 propuestas sancionadas. Entre ellas se encuentra la concreción de un evento anual en 30 de Agosto en donde se expongan las diferentes actividades culturales; la implementación de un servicio de transporte público de pasajeros que una Trenque Lauquen con Beruti; mayor presencia de inspectores de Tránsito en el ingreso y egreso de alumnos a las escuelas; mejoramiento de la señalización en rotondas, accesos, canales y entradas a Parques del distrito y colocación de cestos en espacios públicos.

Se sumó la sanción de un pedido al Ejecutivo para que realice un relevamiento de las calles que aún no cuentan con rampas de acceso o no se encuentran en condiciones de ser utilizadas; que informe si existen gestiones para mejorar el servicio de agua en Beruti; la aplicación de sanciones a quienes arrojen basura en zonas no permitidas; la implementación de Lenguaje de Señas desde el primer ciclo y la realización de charlas/talleres mensuales acerca de las problemáticas adolescentes; y la posibilidad de adquirir un medio de transporte para el CEPT n° 11 de Colonia Martín Fierro.

Más iniciativas

También fueron aprobadas iniciativas tendientes a crear un Fondo para contribuir con los deportistas locales; implementar un servicio de Internet libre en los escuelas estatales del distrito; un pedido de informes al Ejecutivo sobre el cobro de las tasas; la construcción de un Playón Deportivo; la puesta en funcionamiento del Cine “La Luisa” de Beruti; la implementación del Presupuesto Participativo; y la ampliación en las Casas del Estudiante en Buenos Aires y La Plata y la apertura de nuevas sedes en Bahía Blanca, Santa Rosa y General Pico.

Se sumó la convalidación de más pedidos para el municipio, a fin de que incorpore en la página web un espacio para disponer de información para los jóvenes; la ampliación o ejecución de un nuevo edificio para la Escuela Secundaria n° 10; la puesta en marcha de una campaña de concientización sobre los controles médicos de toda la población del distrito, especialmente en los adultos mayores de 50 años; y la construcción de una Pista de Skate en el Parque Municipal María “La India” Roca, de 30 de Agosto, entre muchas otras.

La Sesión Legislativa del Concejo Deliberante Juvenil culminó así con un total de 50 anteproyectos sancionados en el recinto. Todas estas iniciativas pasarán ahora al Cuerpo Deliberativo de mayores para su análisis y posible implementación.