“Hay que hacer fundamental hincapié en la vacunación”

Luego de que la semana pasada el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, confirmara que en la Provincia hay un brote de Gripe B, y que desde hace algunas semanas hay más internaciones por gripe que por Covid-19 (aunque la gran mayoría son pacientes ambulatorios) La Opinión quiso conocer cuál es el panorama que se aprecia a nivel local respecto de la circulación de virus respiratorios y qué es lo que se espera para las semanas y meses que siguen.

Por este motivo, durante la jornada de ayer este medio tomó contacto con la Dra. Isabel Fernández Quintana, responsable del área de Epidemiología del Hospital Municipal Orellana, quien volvió a hacer hincapié en la importancia de cumplir con los esquemas de vacunación y sus respectivos refuerzos para prevenir este tipo de enfermedades.

En este marco, la profesional explicó que “la circulación de virus respiratorios aumentó este año respecto de la pandemia y también con respecto a lo que se venía observando en 2017 y 2018. Este año ha tenido un aumento importante el virus sincitial respiratorio que es el que genera la bronquiolitis. Empezó en agosto, en septiembre disminuyó un poco, pero sigue habiendo casos”. “Nos preocupa que esto se dé en pediatría porque no hay vacunas, aunque se está trabajando para alcanzar una. Porque la bronquiolitis puede ser potencialmente grave”, remarcó.

Asimismo, la profesional explicó que “la mayoría de los casos de gripe son ambulatorios, por suerte”. “No hemos tenido casos graves ni internados”, indicó, añadiendo: “Lo que se observa es que han aumentado, en el mes de octubre, casos de consulta por enfermedad de tipo influenza, pero no hay confirmación de laboratorio, sino clínica”.

Vacunas

Fernández Quintana hizo hincapié en la importancia de cumplir con la vacunación necesaria para prevenir estas enfermedades ya que todas las variantes de la influenza están contenidas en la dosis contra la influenza que debe reforzarse de manera anual. “Este año lo que observamos es que no hubo una buena cobertura de vacunas por diferentes factores. Y hay que reforzar la vacunación también porque mucha gente, esperando vacunarse para Covid-19, no lo hizo para la influenza a pesar de que se pueden realizar juntas. La vacuna contra la influenza requiere un refuerzo anual y en el 2020 y 2021 se vacunó muy poco, y también circuló poco virus. Hoy estamos más susceptibles”, dijo antes de señalar que este panorama es similar en el resto del mundo.

“En EEUU ha surgido una alerta por el aumento de casos de influenza”, comentó.

Estar atentos

La entrevistada explicó que “esto de la circulación del Covid-19 y todas sus implicancias modificó el ecosistema viral, entonces hay que estar atentos sobre cómo se comporta en los próximos años. Hay que hacer fundamental hincapié en la vacunación que está indicada en el calendario para los niños desde 6 meses a 2 años y las embarazadas. Y, si no se vacunaron durante el embarazo, hacerlo a los 10 días posteriores al parto. Esto es fundamental para proteger al recién nacido y fundamental para todas las personas de riesgo”.

Covid

Por último, comentó que “también se ha observado que se ha quedado mucho la vacunación contra el Covid-19”. “Muchas personas se han quedado sólo con el primer refuerzo, no vaya a ser que tengamos un rebrote. Porque sabemos que es una inmunidad que no es para siempre, no sabemos cuánto dura, entonces los mayores de 50 años y pacientes de riesgo se tienen que vacunar, poner el segundo y tercer refuerzo. Se había establecido que una persona tenía una vacunación completa hasta el primer refuerzo, pero no va a poder ser así porque vamos a ser susceptibles de nuevo si no reforzamos en seis meses. Sobre todo porque las cepas que están circulando son muy diferentes a las que está hecha la vacuna. Por eso, para que sea efectiva son importantes los refuerzos”.

Respecto de la influenza, insistió en que “no hay que descuidarse porque muchas veces la influenza es una enfermedad potencialmente grave y hay que estar atentos porque este ecosistema de virus se ha modificado”.

Sobre el final, agregó: “Hoy hay dos factores aumentando la circulación: hoy estamos más susceptibles porque no circuló tanto el virus en años anteriores y no se vacunó como se tendría que haber vacunado”.