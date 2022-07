“Hay que esperar un poco, porque si nos tiramos todos a aumentar por aumentar es un descontrol”

Luego de un fin de semana sumamente complejo en materia económica para el país, el cual culminó con un cambio de ministros en el Palacio de Hacienda de la Nación, fueron muchos los vecinos que buscaron resguardarse ante posibles subas.

Y si bien por el momento no se han notado aumentos considerables en los comercios de la ciudad, sobre todo en los productos básicos, muchas personas se volcaron a realizar compras “de más” con el único fin de “stockearse” ante posibles subas. Esta última situación ocurrió, principalmente, en aquellos comercios que ofrecen diferentes promociones.

No obstante, y si bien hay un grado de incertidumbre importante sobre lo que podrá ocurrir durante las próximas semanas, en todos los negocios locales, de diferentes rubros y tamaños, que fueron consultados por este medio, no ha habido hasta el momento ninguna suba relacionada con el cambio de Ministro de Economía y la sensación de inestabilidad que la situación conlleva.

Sin aumentos

En este marco, en un importante supermercado de la ciudad se informó que “hasta el momento no se ha aumentado nada, siguen las ofertas que estaban vigentes, las cuales estaban pautadas hasta mañana (por hoy)”. “Se está respetando eso, después va a ser un día a día. Pero, hasta el momento, por nuestra parte seguimos igual que hasta el domingo, con los mismos precios, no ha habido movimientos”, se explicó antes de señalarse: “Sí se entiende y se espera que, pasado esto, va a haber algún cambio en lo que es la financiación más que nada en lo que es electrodomésticos, pero depende de lo que diga el Gobierno. El Ahora 12 y todo ese tipo de programas suponemos que van a cambiar, pero hasta que no tengamos el comunicado oficial no lo podemos saber. Hasta el momento venimos trabajando con la oferta vigente”.

Mucha venta

En los últimos días, una situación muy característica de cualquier momento de incertidumbre pudo apreciarse en este comercio: “Se vio un aluvión de gente que se acercó entre el lunes y ayer (por el martes) temiendo un amento”, se contó.

“Uno no puede diferenciar si esta situación tiene que ver con el cobro del aguinaldo y que la gente tiene más capital o los anuncios (del Gobierno) tuvieron algo que ver. Pero consideramos que mucha gente se volcó a comprar antes de que los productos aumenten. Hay gente que sabe las ofertas que están vigentes y otros no. Los que conocen hasta cuándo está la oferta saben que se tiene que respetar y aprovechan a comprar. Muchos productos de consumo diario, como leche y aceite, la gente los compró pensando en qué pasará. Ese movimiento sí se vio”.

Esperar

En un conocido autoservicio de barrio se comentó que empresas ya han plasmado aumentos, “pero son más o menos del 5%, 6% y 8%, por lo menos por ahora todo viene en concordancia con lo que es la inflación mensual”. “Hay que esperar un poco, porque si nos tiramos todos a aumentar por aumentar es un descontrol. En algunos casos está pasando pero en mi comercio seguimos; para mí esta semana viene normal, la gente viene y mira cómo estamos con los precios, ven que no estamos aumentando, y compra lo que necesita”.

Asimismo, la comerciante consultada en este caso agregó: “Lo que tenía comprado anteriormente a esto, me lo entregaron todo. En general, las jornadas vienen normales. Hay incertidumbre, como la tenemos todos, que no se sabe cómo vendrá el próximo pedido. Pero yo pasé el 2001 y no fue lo de ahora, de la mañana a la tarde era un 30% de aumento, así fue. No es la misma situación de hoy. En aquél momento fue abrupta la diferencia en el valor de todo, la gente venía, ponía el chango al lado de la góndola y tiraba lo que podía. Hoy la situación sigue siendo compleja, pero no es la misma”.

Por último, agregó: “Yo me fijo cuánto voy a aumentar las cosas porque esto es un comercio de barrio, me pongo en el lugar de mi cliente. Si todos nos ponemos en lugar del otro podríamos mejorar esta situación. Pero la mayoría de la gente no piensa así”.

Carne

Por último, desde una conocida carnicería de la ciudad también se brindó un panorama de lo que ha ocurrido en los últimos días respecto de este tipo de alimento. “La carne no ha aumentado pero el consumo viene decayendo. De todas maneras, es una situación normal del invierno, se nos cae un poco el trabajo porque se come menos asado y se levanta más lo que es pulpa picada, puchero. Ahora hay un conjunto de cosas que complican la situación porque, aparte de este cambio de ministros, el consumo ya venía bajando. Pero en el rubro nuestro seguimos trabajando normalmente”, se señaló.