“Hay que endurecer las penas y restringir las excarcelaciones”

Por Andrés Lavaselli

El primer candidato a diputado nacional de Juntos inició el tramo con un discurso que gira, casi obsesivamente, en torno a tres temas: mano dura contra el delito, evaluaciones y 190 días de clases, y una reforma que llama “nuevo consenso laboral”. Plantea la posibilidad de una victoria más amplia en noviembre, contesta sobre su responsabilidad en el endeudamiento con el FMI y asegura, respecto del caso de Mauricio Macri, que su espacio siempre estuvo a derecho.

¿El mensaje de las urnas fue un rechazo al gobierno, un apoyo a la oposición o un mensaje de hartazgo con la política?

Una parte es basta, que no me escuches, que no resuelvas mis problemas.

¿Eso es el mensaje al gobierno?

Sí, claro. La inseguridad, la falta del trabajo, la educación. Hay una parte de esperanza, de un pedido de un nuevo rumbo, que no tiene que ser con parches e improvisaciones sino con definiciones sobre qué, cómo y cuándo se van a enfrentar mis problemas. Y después, sí hay una parte de cansancio de la sociedad con una política que no le resuelve sus problemas.

¿Los resultados de las PASO muestran que el gobierno cayó pero Juntos no subió. Cuál es el menaje para esa parte que se fue del Frente pero no fue a votar a la oposición tampoco?

Hay mucha gente que no fue a votar, son nueve puntos menos, es mucho.

El oficialismo dice que de ese electorado puede salir su recuperación

Después de las PASO se crece cinco puntos más. Yo les diría a esas personas que se puede, que podemos cambiar y que vamos por ese camino.

Se criticó mucho no haber dado quórum para tratar la ley de etiquetado. ¿Si ganan y mejoran su representación, van a hacer una oposición obstructiva?

Nunca fuimos obstructivos. Lo que sí queremos es que si el que conduce, que es el que está en el gobierno hoy, tiene que tratar temas de fondo, nosotros tenemos que poner también los temas que creemos que son estructurales para poder encontrar lo consensos.

¿El resultado de las primarias es irreversible?

Yo no lo plantearía de esa manera. Los votos son de la gente. Hay que escuchar muy bien lo que dijo la sociedad. Nos están pidiendo a todos que abordemos los problemas estructurales de Argentina. Lo plantee en un ámbito empresario: Una política de estado a favor de la producción, que significa crear riqueza y trabajo. El circulo virtuoso de un país que quiere salir para adelante. Los cuatro consensos: fiscal, laboral, desarrollo federal y reglas claras.

¿Cómo ve la reacción del gobierno, los cambios y los anuncios?

Creo que no están entendiendo a la sociedad. No se trata de cambiar gabinetes, sino de abordar los temas estructurales. Además, lanzaron un paquete de medidas electoralistas que yo me pregunto: ¿en enero, van a estar estas mismas medidas, en marzo? La sociedad pregunta cómo, de qué manera. No hay soluciones mágicas.

A propósito de esa frase, varios referentes del gobierno remarcan que Ud. es corresponsable del endeudamiento con el FMI que hoy condiciona la economía argentina

A mí me parece que cuando no encontrás respuestas y no enfrentas los problemas que tenés, buscas responsables. Otra de las cosas que está cansada la sociedad es que vivan echándole la culpa al otro porque no encuentran los caminos para resolver los problemas. Yo les pediría que miren más hacia adentro. Las leyes que saca el gobierno cuestan USD 15 mil millones al año, un paquete electoralistas de $ 150 mil millones. Cuánto no va a costar eso en materia de Leliqs. Les pido que resuelvan los problemas.

¿Qué fue lo peor y lo mejor que hizo Kicillof en la pandemia?

No sé, yo veo un gobierno de la provincia distante, lejano de la sociedad, que no escuchó a los comerciantes que decían tengo que laburar, que no entendió que había que testear a la gente, vacunar lo más rápido posible.

¿Ud. cree que no quiso hacer nada de eso?

Bueno, de hecho no sucedió. No funcionó. Es un gobierno lejos con una gestión que no se ve, que no está y que dejó a la sociedad desamparada. Y también la retó y al agente estaba angustiada. Quería que los entiendan y los acompañen. No encuentro cosas positivas.

Cómo ve la incorporación de intendentes al gabinete

Valoro mucho la gestión de los intendentes. Si me preguntás un ministro que valoro es Katopodis. O lo que llegó a hacer Meoni. Son tipos que tuvieron la experiencia de estar allí, en el territorio.

La interna

¿Macri se va a presentar ante la Justicia?

Siempre nos presentamos, siempre estuvimos a requerimiento…

Bueno, está el caso de Rodríguez Simón pero en lo concreto Macri se quedó en EEUU

En este caso fue una indagatoria citada cuando él estaba afuera, Tiene todo el olor a política. Como espacio siempre hemos estado a requerimiento de la justicia

¿El resultado de Manes en el interior ya plantea un nuevo balance de fuerzas en Juntos?

El resultado de todos es muy positivo, incluso el de Facundo. Él va muy bien n el interior profundo, nosotros ganamos todas las cabeceras del interior, la segunda, conurbano y La Plata. Fue una primaria que nos sumó desde la diversidad.

¿Sin la primaria hubiesen sacado menos votos?

La primaria nos potenció a ambos.

¿Se habló mucho y hubo cruces duros, cómo está la relación con Manes?

Muy bien, integramos los dos equipos.

Van a hacer campaña Juntos

Claro.

Impuestos, educación y seguridad

¿Hablo de consenso fiscal, significa es bajar impuestos?

Es bajar impuestos

¿A todos, a las grandes empresas también?

Ya creo que Argentina necesita menos impuestos y más trabajo.

¿Plantea una reforma laboral?

No, consenso laboral.

¿Cuál es la diferencia?

Que en la mesa hay que sentar a los que general trabajo, a los representantes de los trabajadores y a la política y que todos entiendan que en Argentina hay 28 millones de personas con capacidad de trabajo y solo 5 millones trabajan en el sector privado. Así no se puede.

Desde su espacio plantearon terminar con las indemnizaciones

No planteó eso (Martín Lousteau), yo leí el proyecto, dice garantizar las indemnizaciones

Pero pagándolas el propio empleado en cuotas antes de ser despedido

¿Pero es indemnización o no? Una PyME que quiebra el trabajador no cobra más.

¿No habría que tener un régimen diferenciado para un almacén de barrio que para Techint?

Acá lo que tenemos que hacer es generar trabajo. Las reglas claras no son para Techint, son para que el almacenero sepa a qué atenerse.

¿Dos propuestas inmediatas al Congreso para mejorar la inseguridad?

Modificar el Código Penal para endurecer las penas y terminar con la discrecionalidad de los jueces. Y el código procesal penal para que los que cometen delitos violentos no entren por una puerta y salgan por la otra. Homicidas, violadores, ladrones a mano armada.

Las cárceles de la provincia están superpobladas.

El Estado se tiene que hacer cargo de generar cárceles, pero no por eso podemos liberar a un tipo que viene de caño. Es una cosa nunca vista. Y sacar más policías a la calle, como hicimos en la ciudad, sacando a muchos que hoy hacen tareas administrativas.

¿Y en educación?

Hacer obligatoria la educación. Evaluar no es buscar el error si no, ver qué nos falta. Hay que por ley ir a buscar a los 500 mil pibes que abandonaron la escuela en la PBA.

Las emergencias suelen incluir la posibilidad de limitar los paros

Yo lo que digo es que en la Provincia tiene que haber 190 días de clases. Yo no creo que el no derecho a huelga, sí creo que tenemos que ser conscientes de que si no tenemos educación no salimos adelante.