“Hay que dejar de criminalizar consumidores”

Con una mirada crítica de las políticas criminales vinculadas al narcotráfico, y varias propuestas para mejorar las investigaciones en causas de narcomenudeo, el trenquelauquense Leandro Favaro que desde 2015 se desempeña como fiscal en Mar del Plata, propuso dejar de criminalizar a los consumidores para poder optimizar recursos que le permitan a la Justicia bonaerense mejorar la calidad de los procedimientos y poder avanzar un eslabón más en la cadena delictiva.

Lo hizo durante una entrevista en el programa “La Letra Chica” de Radio Omega, antes de participar como disertante en una jornada sobre política criminal que se desarrolló días atrás vía Zoom, y en la que se debatió la actualidad y desafíos de las investigaciones sobre narcocriminalidad.

El funcionario planteó varias alternativas de trabajo, y entre ellas, la de dejar de criminalizar consumidores, “que si bien en cierta manera se hace, porque ninguna persona es citada a declarar a una indagatoria porque tenga un cigarrillo de marihuana, pero sí es cierto que todo ingresa al sistema judicial y genera un enorme gasto de recursos” puntualizó.

Y en ese marco, recordó por ejemplo que entre fines de 2018 y 2019 hubo en Mar del Plata unas 4000 causa vinculadas con la tenencia para consumo, lo que representa “mucho tiempo, recurso humano y técnico que se agotan en trámites meramente burocráticos. Entonces tenemos que modificar las leyes para no tener que gastar este tipo de recursos”.

Pero además, de esta manera no sólo no se avanza sobre el problema de fondo, “sino que además genera mucho daño colateral. No todo consumidor tiene un problema de adicción, aproximadamente un 10 por ciento, y el resto realiza un consumo recreativo o social, pero además esto significa móviles que dejan de cuidar a los vecinos, personal policial dedicado a tareas infructuosas como éstas, un chico que entra a una comisaría sin necesidad y que puede terminar en un problema grave, entonces son muchas cosas innecesarias que debemos dejar de hacer y focalizarnos en otra cosa” afirmó el fiscal.

Investigar mejor

Por otra parte, Favaro consideró esencial que la modificación también avance hacia una mejora en la calidad de las investigaciones. “La crítica más grande que tiene el narcomenudeo a nivel provincial es que siempre nos posamos sobre el último eslabón de la cadena del tráfico, con lo cual y aunque en teoría es cierto, es muy fácil de modificar. Cuando en Mar del Plata asumí la Fiscalía de Drogas en 2015, lo primero que hicimos fue trazar un diagnóstico de lo que se había hecho, y luego trazar objetivos, entre los que figuraba elevar la calidad de las investigaciones, ir en busca de las organizaciones que ilegalmente trafican en los barrios y subir así un escalón más en la cadena del tráfico” explicó el funcionario judicial.

Con esta nueva política criminal “damos una respuesta de mayor complejidad y que abarca a más eslabones, y no por eso nos vamos del narcomenudeo que la provincia está autorizada a investigar. Algunos dicen que cuando se investiga una organización eso pasaría a la órbita federal, y yo no estoy de acuerdo, no hay ningún elemento ni dogmático ni de la realidad que nos permita afirmar eso” dijo Favaro.

Por las bandas

Siguiendo esa misma línea, el trenquelauquense reconoció en su análisis que “hay ciertos eslabones finales de la cadena del tráfico que generan un gran problema convivencial, es decir, las bocas de expendio de drogas, por lo menos en Mar del Plata, se dan en un marco de mucha violencia con hechos de sangre que están vinculados con la venta de drogas”. En esa localidad balnearia -agregó Favaro- “hay muchos barrios que están tomados por estas distintas bandas y lo que tenemos que hacer es profundizar las investigaciones. Por ahí, no es la realidad de Trenque Lauquen, sin embargo estoy seguro que quien mayor cantidad de procedimientos por drogas hace es la Provincia de Buenos Aires, a través de la Policía y mis colegas fiscales”.

Por último, el Dr. Leandro Favaro volvió a marcar diferencias con el procedimiento federal, ya que lo más común es que el narcomenudeo acarrea “problemas que requieren respuestas inmediatas que nunca podría abarcar la justicia federal, por un montón de razones, y básicamente porque las investigaciones de la justicia federal a veces duran años o lustros porque se apunta a otra cosa, básicamente porque no están en el territorio, y porque la cercanía o no con los vecinos genera una distancia bastante grande como para solucionar -a veces- pequeños problemas”.